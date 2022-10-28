Жовтень, 28 в 12:10

В Національному банку України повідомляють, що цьогорічна інфляція сягне майже 30%, а в наступні роки вона має сповільнитися. Щодо цін, то вони також почнуть сповільнюватися з наступного року завдяки налагодженню логістики та виробництва, зниженню світової інфляції.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Ціни на продукти від початку війни здорожчали через дорогі енергоносії та ускладнену логістику.

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В Україні швидше дорожчали фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани. Через зменшення пропозиції, зокрема з тимчасово окупованих південних регіонів України, здорожчали овочі.

Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали, наголошують у НБУ. Чинники зростання цін посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії.

Пришвидшилося зростання цін на соняшникову олію та продукти з неї. Здорожчали корми для тваринництва, зафіксувалося скороченням поголів’я – все це також спричинило зростання цін на продукцію тваринництва. Зокрема, вищими темпами дорожчало м’ясо, а також яйця.

Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом здорожчання енергоносіїв та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор. Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, йдеться у звіті.

Наступного року продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, зокрема з південних областей України.

Дезінфляційним чинником стане прогнозоване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

Подальше насичення продовольчого ринку пропозицією як внутрішнього виробництва, так і шляхом імпорту дасть змогу стабілізувати продовольчу інфляцію на низьких рівнях (близько 3%), йдеться у звіті Нацбанку.

Зростання цін на пальне суттєво сповільнилося (до 66.2% р/р у вересні), хоча самі ціни все ще завищені.