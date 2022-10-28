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Факти / Україна / Економіка

У НБУ розповіли, що буде з цінами на продукти наступного року

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У НБУ розповіли, що буде з цінами на продукти наступного року
Фото: Depositphotos

В Національному банку України повідомляють, що цьогорічна інфляція сягне майже 30%, а в наступні роки вона має сповільнитися. Щодо цін, то вони також почнуть сповільнюватися з наступного року завдяки налагодженню логістики та виробництва, зниженню світової інфляції.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Ціни на продукти від початку війни здорожчали через дорогі енергоносії та ускладнену логістику.

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В Україні швидше дорожчали фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани. Через зменшення пропозиції, зокрема з тимчасово окупованих південних регіонів України, здорожчали овочі.

Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали, наголошують у НБУ. Чинники зростання цін посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії.

Пришвидшилося зростання цін на соняшникову олію та продукти з неї. Здорожчали корми для тваринництва, зафіксувалося скороченням поголів’я – все це також спричинило зростання цін на продукцію тваринництва. Зокрема, вищими темпами дорожчало м’ясо, а також яйця.

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Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом здорожчання енергоносіїв та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор. Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, йдеться у звіті.

Наступного року продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, зокрема з південних областей України.

Дезінфляційним чинником стане прогнозоване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

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Подальше насичення продовольчого ринку пропозицією як внутрішнього виробництва, так і шляхом імпорту дасть змогу стабілізувати продовольчу інфляцію на низьких рівнях (близько 3%), йдеться у звіті Нацбанку.

Зростання цін на пальне суттєво сповільнилося (до 66.2% р/р у вересні), хоча самі ціни все ще завищені.

Джерело: НБУ
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