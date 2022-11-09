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Факти / Україна / Економіка

Вітренко розповів, чи планує знову податися на посаду голови Нафтогазу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Вітренко розповів, чи планує знову податися на посаду голови Нафтогазу

Ексглава правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко сказав в інтерв’ю Forbes, що не планує подаватись на нещодавно залишену посаду, навіть після призначення нової наглядової ради компанії.

– Поки що у мене таких планів немає, – цитує Вітренка видання.

Він нагадав, що наразі входить до групи міжнародних експертів щодо санкцій проти РФ (Єрмака – Макфола), а також групи радників при Національній раді відродження.

– Сподіваюся, що трохи часу буде подивитися на нові проєкти у сфері українського Military-tech та нових технологій в енергетиці. Ці два напрями видаються багатообіцяючими та корисними для України під час війни, – повідомив Вітренко.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК Нафтогаз України. Він обіймав її з кінця квітня 2021 року.

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3 листопада головою Нафтогазу призначили Олексія Чернишова. Він перейшов у компанію з посади голови Міністерства розвитку громад і територій. 

Чернишов ініціював відновлення наглядової ради у НАК задля забезпечення прозорості та контролю роботи правління. 

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Фото: Нафтогаз

Джерело: Forbes
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