Листопад, 09 в 16:54

Ексглава правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко сказав в інтерв’ю Forbes, що не планує подаватись на нещодавно залишену посаду, навіть після призначення нової наглядової ради компанії.

– Поки що у мене таких планів немає, – цитує Вітренка видання.

Він нагадав, що наразі входить до групи міжнародних експертів щодо санкцій проти РФ (Єрмака – Макфола), а також групи радників при Національній раді відродження.

– Сподіваюся, що трохи часу буде подивитися на нові проєкти у сфері українського Military-tech та нових технологій в енергетиці. Ці два напрями видаються багатообіцяючими та корисними для України під час війни, – повідомив Вітренко.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК Нафтогаз України. Він обіймав її з кінця квітня 2021 року.

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3 листопада головою Нафтогазу призначили Олексія Чернишова. Він перейшов у компанію з посади голови Міністерства розвитку громад і територій.

Чернишов ініціював відновлення наглядової ради у НАК задля забезпечення прозорості та контролю роботи правління.

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Фото: Нафтогаз