Ноябрь, 09 в 16:54

Экс-глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко сказал в интервью Forbes, что не планирует подаваться на недавно оставленную должность, даже после назначения нового наблюдательного совета компании.

– Пока у меня таких планов нет, – цитирует Витренко издание.

Он напомнил, что в настоящее время входит в группу международных экспертов по санкциям против РФ (Ермака – Макфола), а также группу советников при Национальном совете возрождения.

– Надеюсь, немного времени будет посмотреть на новые проекты в сфере украинского Military-tech и новых технологий в энергетике. Эти два направления кажутся многообещающими и полезными для Украины во время войны, – сообщил Витренко.

Напомним, 1 ноября Кабмин уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины. Он занимал ее с конца апреля 2021 года.

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3 ноября главой Нафтогаза был назначен Алексей Чернышев. Он перешел в компанию с должности главы Министерства развития общин и территорий.

Чернышев инициировал возобновление наблюдательного совета в НАК для обеспечения прозрачности и контроля работы правления.

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Фото: Нафтогаз