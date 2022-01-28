Гривня продовжує втрачати: що коїться з нацвалютою і скільки це триватиме

З початку року курс гривні помітно знизився. Нині нацвалюта торгується за 28,8-28,9 грн/долар.

Стрімке падіння пов’язане із загрозою вторгнення РФ в Україну, яке в деяких ЗМІ розігнали до рівня “неминучої катастрофи”. То чи зможе в таких умовах укріпитися національна валюта?

Причини падіння

Почалося знецінення гривні з двох причин: кризи на ринку енергоресурсів та загрози ескалації з боку Росії.

Минуло кілька тижнів, і нині лише загроза вторгнення в Україну тягне гривню донизу. Точніше, паніка навколо неї.

Якщо українські військові експерти схильні вважати, що в Росії немає ресурсів для масштабної війни проти України, європейські та американські ЗМІ розганяють тези про те, що російські війська от-от перетнуть кордон.

Звичайно, таке нагнітання відлякує інвесторів. Через ризик ескалації військового конфлікту вони виходять з гривні.

– На сьогодні та паніка, той ажіотаж призвели до того, що українські облігації на європейському ринку котируються під 16,3% річних у доларах. Тому іноземці скидають облігації, щоб вийти з цих бондів, бо є велика небезпека, що вони взагалі нічого не отримають, – пояснює член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин звертає увагу й на те, що у всьому світі спостерігається відтік капіталу з країн, що розвиваються.

Це пов’язано з підготовкою до посилення регуляцій з боку Сполучених Штатів.

– По всьому світу йде відтік капіталу ринків, що розвиваються, через посилення кредитно-грошової політики Федеральної резервної системи США. У березні очікується перше підвищення, і ФРС поступово згортає економічні стимули. Тому відтік нерезидентів іде з усіх країн. Для України цей фактор посилився через військові ризики. У результаті основним чинником падіння (гривні, – Ред.) став відтік капіталу, – каже аналітик.

Побоювання вторгнення РФ торкнулося не лише нерезидентів. Локальні інвестори також виводили капітали.

Також цього тижня спостерігалася активізація населення. Деякі громадяни закривали гривневі депозити та переводили їх у долари.

Де межа?

НБУ намагається втримувати курс нацвалюти на більш-менш стабільному рівні. За словами Пендзина, з початку січня Нацбанк витратив близько $800 млн, щоб втримати гривню.

– Курс валют – це співвідношення пропозиції до попиту на них у гривні. Коли накопичується паніка на фінансових ринках і величезна кількість іноземців, продаючи українські державні облігації, намагається втекти з внутрішнього ринку, конвертуючи гривні у долари і виводячи їх з країни, з’являється надзвичайно великий попит на валюту, а пропозиція у нас не більша, – каже економіст.

До якої позначки може опуститися курс у такій ситуації, сказати важко. Золотовалютні резерви нині нараховують близько $30 млрд. Тобто у Нацбанку є ресурс для стримування різкого зростання курсу.

Водночас він намагається тримати курс у певному коридорі, а не на фіксованому рівні.

Найімовірніше, НБУ виходитиме на торги, щоб зменшувати тиск на нацвалюту, але допускатиме її поступове зниження.

Шевчишин же каже, що гривня фактично завершила фазу стрімкого падіння і якщо й девальвуватиме, то в межах похибки.

– Долар досяг локального піку, і більше такого панічного, екстремально швидкого зниження ми вже не побачимо. Якщо, звичайно, не буде інших неприємних новин або реальної ескалації військових дій, – висловлює думку експерт.

В очікуванні відскоку

Оскільки основні чинники падіння пов’язані з панікою через загрозу вторгнення Росії, щойно вона вщухне – ситуація стабілізується.

Пендзин вважає, що нам ще недовго доведеться спостерігати девальвацію гривні.

Коли вщухне паніка, можна очікувати, що гривня не лише припинить девальвацію, але й трохи відскочить.

– Думаю, що найближчим часом ситуація налагодиться, паніка закінчиться. І коли це станеться, курс почне відкочуватися точно до рівня, який закладений у бюджет на 2022 рік – 28,6-28,7 грн/долар, – каже Пендзин.

Водночас Шевчишин не радить очікувати на значне підвищення курсу гривні в найближчі місяць-півтора.

Вихід нерезидентів не припиниться, просто їхня активність буде набагато нижчою, завдяки чому зменшиться й тиск на нацвалюту. Водночас Україні у лютому доведеться закупити газ, а високі енергетичні ціни явно не на користь гривні.

– Гривня коливатиметься, шукатиме ринкові рівні. Її зміцнення на 50 копійок цілком припускаю, можливо навіть на гривню до літа. Але в лютому я не чекаю на зміцнення більше, ніж до 28,5 грн/долар… Високі енергетичні ціни, вартість палива, газу пригнічуватимуть економічну активність. Плюс високий рівень захворюваності (на Covid-19, – Ред.) пригнічує ділову активність, – пояснює Шевчишин.

Значного укріплення гривні можна очікувати лише влітку, коли почнуть збирати врожай, продавати його за кордон і отримувати валютну виручку.

Найближчим часом українцям доведеться жити з курсом гривні близько 29 грн/долар. Лише після зняття напруги на українсько-російському кордоні можна очікувати на незначне зниження.

Та наразі все свідчить про те, що в України є непогані шанси пройти 2022 рік із середньорічним курсом гривні, закладеним у бюджеті. Звичайно, якщо нашу країну не спіткають виклики на кшталт повномасштабного вторгнення Росії.