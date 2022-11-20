В Україні не буде газового блекауту попри ракетні удари РФ: експерти пояснили чому

Листопад, 20 в 11:57

Росіяни можуть і далі обстрілювати видобувні потужності – газового блекауту не буде. Проте українці мають і самі собі допомагати: економити не лише електрику, а й газ.

Про це Факти ICTV поспілкувалися з виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України Артемом Петренком та директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком.

Газ для України потрібний так само, як і електрика, а іноді газ – це і є електрика.

Зараз дивляться

– В Україні розпочався дуже непростий зимовий сезон, і газ є ключовим елементом, щоб в домівках було опалення. Крім того, газ зараз використовується в енергетиці, щоб виробляти світло й тепло, зокрема і в Києві. Атаки російських окупантів по газовидобувних об’єктах – це продовження їхнього терору, щоб руйнувати нашу енергосистему, – каже Петренко.

Попри складний рік, Україна закачала в сховища достатньо газу, але цього тижня вже була атака Росії на газовидобувний об’єкт. Це підтвердив і прем’єр. Чим це загрожує?

– Україна до повномасштабної війни була імпортозалежною, ми споживали 27-30 млрд кубометрів газу на рік, а видобували в середньому 20. Тобто близько 10 млрд доводилося імпортувати з країн Євросоюзу, і цей газ використовувався для потреб економіки і промисловості, комерційних споживачів. На потреби населення, тобто для опалення, підігріву води, електроенергії, використовувався газ, який видобувався державними компаніями. Після повномасштабного вторгнення споживання газу в Україні суттєво скоротилося через знищену промисловість та міграцію населення. Потенційно, з наявними запасами газу у підземці і поповненням ПСГ в наступні місяці, ми повинні пройти зиму без суттєвих ускладнень. Але продовження ракетних обстрілів по газовидобувних об’єктах підвищить ризики проходження опалювального сезону та призведе до зниження показників видобутку газу, – наголосив Петренко.

Тому через деякий час, якщо атаки і руйнування продовжуватимуться, Україна змушена буде імпортувати газ з країн ЄС, який там коштує більше, ніж у нас. Тобто на сьогодні газ на європейських хабах коштує $1 200-1 300 за 1 000 кубометрів, а в Україні – $750-800 без ПДВ. І одна справа, коли податкові кошти потім надходять в український бюджет, а інша – якщо йтимуть за кордон.

– Зменшення газовидобутку призведе не лише до збільшення імпортозалежності, а й до зменшення податків у державний та місцевий бюджети. А це в поточних умовах є вкрай погано. Газ, видобутий в Україні, зміцнює не лише нашу енергетичну безпеку, а й допомагає економіці, – наголошує Петренко.

У цьому контексті побутові споживачі не відчують жодного впливу, оскільки зараз ціна газу для населення є фіксованою. Та й газовидобувні компанії продовжують працювати і видобувають газ там, де це фізично можливо. І захищати ці об’єкти потрібно максимально.

Ще одним викликом може стати зупинка транзиту газу з РФ через українську ГТС. Допоки через нашу територію йде російський газ до Європи, окупанти, найімовірніше, не будуть обстрілювати газопроводи і газорозподільчі станції. А от коли вони повністю зупинять транспортування свого газу, це може розв’язати їм ще більше руки.

– З початку весни росіяни дуже сильно знизили обсяги постачання газу в Європу, зокрема через українську газотранспортну систему. Повна зупинка транзиту буде екстраординарною ситуацією для української ГТС і призведе до зміни режиму її роботи. Наша газотранспортна система є масштабною за розмірами. Вона спроєктована як єдиний складний механізм для транспортування великих обсягів природного газу з Сибіру до Європи. Водночас ГТС гнучка – навіть після зупинки транзиту і в промисловості, і в населення буде газ, – переконує виконавчий директор Асоціації.

Проте не можна виключати будь-яких агресивних дій з боку Росії. Після 24 лютого стало зрозуміло, що країна-терористка може піти на все. І якщо навіть агресор надумає бити по магістральних чи розподільчих гілках, відсутність газу буде тимчасовим і немасовим явищем.

– Дії агресора передбачити неможливо, як і неможливо знати, куди наступного разу прилетить ракета. Та як би росіяни не намагалися знищити український газовидобуток – вони не змогли це зробити за понад вісім місяців повномасштабного вторгнення і не зможуть в майбутньому. Газового блекауту в Україні не буде, у нас добре розгалужена газотранспортна система. Звичайно, якщо битимуть прицільно і масштабно, то, ймовірно, будуть перебої. Але спеціалісти оперативно реагуватимуть на це, будуть ремонтувати і відновлювати газопостачання, що постійно відбувається в різних регіонах, особливо на Сході країни, – пояснив Петренко.

Олександр Харченко теж заспокоїв щодо стійкості газотранспортної системи і навів приклад, що навіть ті ушкодження, яких зазнала компресорна станція цього тижня, вдалося полагодити швидко.

– Технології транспортування газу все-таки сильно відрізняються від електричних мереж. І навіть той удар, який відбувся, суттєвої шкоди транспортування газу для населення не завдав. Більше того, його наслідки були ліквідовані протягом буквально години. Я за кілька годин розмовляв з колегами, які ліквідовували наслідки цієї атаки, і вони повідомили, що доволі швидко змогли розібратися і вирішити питання транспортування газу, – розповів експерт.

Харченко додав, що магістральні газогони будувалися за радянських часів із розрахунку, зокрема, і на ведення бойових дій, яких Радянський Союз очікував із західним світом. Тому певна частина цієї інфраструктури була захищена ще під час будівництва і спроєктована так, щоб переносити бойові дії без ушкоджень або щонайменше без значних ушкоджень.

– Крім того, газ – це все-таки не електрика, його можна накопичувати, ізольовувати, можна переключати шляхи подачі газу з труби на трубу. Тому загроз великих саме в частині газової інфраструктури немає, хоча безумовно, в якихось окремих моментах, особливо там, де ми кажемо про прифронтові райони, де є артилерійські атаки, де є мінування, де ми звільнили території і на цих територіях підірвані всі інфраструктурні об’єкти, там, звісно, проблеми можливі і там в газовиків дуже багато роботи, – наголосив Харченко.

Загалом закачаного в сховища газу має вистачити на весь опалювальний сезон, але це у випадку прогнозованих умов.

– У нас є кількість газу, достатня для проходження опалювального сезону, але одночасно вона достатня за умови, що все буде розвиватися більш-менш за стандартним сценарієм з точки зору температур, з точки зору проходження сезону та кількості атак. Тому що, безумовно, ці атаки впливають і на споживання газу зокрема, і часом доводиться включати електростанції, які зазвичай використовують вугілля, використовувати доводиться більше газу, щоб виробляти електрику на окремих блоках, – розповів експерт.

Окремо варто і споживачам допомогти, і газотранспортній системі пройти цю зиму.