Грудень, 09 в 18:29

Через відключення електроенергії, тепла та води українці придумують способи, як обігріти та облаштувати світло у своїй домівці.

Однак якщо ви проживаєте у багатоповерхівці, то над встановленням газового балона у квартирі думати не варто. Це – незаконно.

Контролем над використанням газових балонів займаються спеціалізовані служби: поліція, газова служба, пожежна охорона. Який штраф передбачено за газовий балон у багатоквартирному будинку – читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

Розміщення газових балонів не допускається:

у кімнатах багатоквартирних будинків;

у підвалах;

у приміщеннях, під якими є підвали та погреби, і вхід до них здійснюється з цих приміщень;

на балконах та лоджіях;

у приміщеннях без природного освітлення;

усередині будинків гуртожитків;

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що за розміщення газових балонів передбачено штраф, тому що це – порушення правил експлуатації багатоповерхових будинків.

Розмір штрафу визначається відповідними органами на місці.

Це – постійно змінна величина, тому що там є сума від мінімальної до максимальної. Газова служба, приїхавши, перевіряє законність встановлення, технічний стан обладнання та дотримання умов безпечної експлуатації.

Статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил благоустрою передбачено штрафи від 340 грн до 1360 грн.

Штраф за газовий балон у багатоквартирному будинку

За словами адвоката Джамала Стаценка, є ще одна стаття по цій справі – 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Якщо через встановлення газового балона у вас виникла пожежа, і ви заподіяли шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, то це карається законом:

штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів;

або обмеженням волі на строк до трьох років.

Це стосується встановлення не тільки газових балонів, але й, наприклад, буржуйки тощо.

Не дивлячись на те, що в нинішніх умовах багато хто для приготування їжі та гарячих напоїв використовує туристичні газові пальники, в умовах квартири ними користуватися теж не можна. У столиці та інших регіонах країни цьогоріч були зафіксовані випадки вибухів таких конструкцій у багатоквартирних будинках.

Під заборону потрапляють: