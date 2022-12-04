Грудень, 04 в 8:51

Тривалі відключення світла, на жаль, стали повсякденним викликом для українців. І жити нам в такій реальності доведеться ще довго.

Магазини, заклади громадського харчування, ринки намагаються забезпечити свою роботу за допомогою електрогенераторів. Так само й фінансові установи. Попри екстрені відключення світла, банки продовжують роботу.

Наразі Національний банк України визначив 725 чергових відділень банків, які працюють для клієнтів в умовах відсутності електроенергії.



Зараз дивляться

Факти ICTV поцікавилися, як працюють банки, які послуги доступні та де знайти найближче чергове відділення.

Приватбанк

Державний Приватбанк визначив низку відділень, які продовжують роботу в умовах блекауту, вони забезпечені електрогенераторами та інтернетом. Наприклад, лише у Києві таких відділень 15. Зазвичай чергові відділення починають працювати з 08:30 чи 09:00 та до 17:30 або 18:00.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ та інші: списки відділень банків, які працюють під час відключення світла / 5 фотографий

У Приватбанку наголошують, що постійно працюють над збільшенням кількості відділень, які можуть надавати послуги в автономному режимі.

Крім того, деякі відділення визначені як Пункти незламності, тобто до них можна навідатися навіть, якщо ви не потребуєте банківських послуг. Зокрема, співробітники можуть запропонувати підживити гаджети, перепочити та зігрітися. Мережа WI-FI у відділеннях доступна клієнтам, але для здійснення банківських послуг через Приват24.

Укргазбанк

Укргазбанк поки відкрив 45 відділень, але планують 230. Щодня кількість відділень, готових до автономної роботи, більшає.

Клієнтам банку автоматично продовжили термін дії платіжних карток – на 180 днів від дати закінчення. Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують.

Українці також можуть скористатися відділеннями Укргазбанку як Пунктами незламності – зарядити телефони, зігрітись та під’єднатись до WI-FI.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ та інші: списки відділень банків, які працюють під час відключення світла / 7 фотографий

ПУМБ

Заступниця голови правління банку ПУМБ Наталія Косенко у коментарі Фактам ICTV підтвердила, що фінустанова продовжує стабільно обслуговувати клієнтів, попри обстріли та постійні відключення електроенергії. Всі дистанційні канали обслуговування працюють у звичному режимі, операції проводяться 24/7.

– Щоб відділення ПУМБ мали змогу обслуговувати клієнтів у періоди відключення електроенергії, ми закуповуємо генератори та джерела безперебійного живлення. В залежності від потужності, вони дають змогу працювати співробітникам каси та обслуговувати клієнтів з інших напрямів банківських послуг. У відділеннях, де генераторів ще немає, під час відключень електрики співробітники надають лише консультаційні послуги, – наголосила Наталія Косенко.

Наразі, 35 відділень банку обладнані як чергові. Подивитися їхній перелік можна за лінком – проте інформація постійно оновлюється, адже банк продовжує закупляти генератори та джерела безперебійного живлення.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ та інші: списки відділень банків, які працюють під час відключення світла / 2 фотографии

Усі картки банку (дебетові та кредитні), строк дії яких спливає або закінчився, автоматично продовжили до кінця 2022 року.

У банку ПУМБ закликають за можливості більшість фінансових питань вирішувати в ПУМБ Online та ПУМБ Digital Business.

Ощадбанк

Ощадбанк як системно важливий банк готовий до можливого функціонування в умовах кризових ситуацій та заздалегідь потурбувався про забезпечення безперервності своєї роботи, наголосили Фактам ICTV у пресслужбі.

У центрах обробки даних використовуються джерела безперебійного живлення, а також функціонують дизельні електростанції. Банк забезпечує постійне резервування даних у хмарні сховища.

– Інфраструктуру контакт-центру Ощадбанк формують шість майданчиків у різних регіонах України, що нівелює ризик повного відключення його від живлення. Всі майданчики контакт-центру забезпечено резервним безперебійним живленням від акумуляторів та дизель-генераторів, – розповіли у пресслужбі.

Крім того, Ощадбанк вже має план заходів щодо проведення безготівкових розрахунків та готівкового обігу у разі відключення від електрики протягом трьох діб і більше.

Наразі Ощадбанк визначив щонайменше 350 чергових відділень, де клієнти можуть отримати послуги. Такі відділення забезпечуються дизель-генераторами, пальним, а інтернет отримують через Starlink.

Крім того, Ощадбанк скасував ліміти на зняття готівки з карток інших банків – до 50 тис. грн з однієї картки на добу. У касах за день клієнт може отримати 100 тис. грн зі свого рахунку в Ощадбанку.

Також Ощадбанк продовжив дію платіжних карток, термін яких завершився чи спливає, до 31 березня 2023 року.

УкрСиббанк

УкрСиббанк використовує резервні канали живлення – генераторами оснащенні понад 50% відділень.

Банк визначив 40 чергових відділень, які забезпечені необхідним обладнанням та декількома каналами зв’язку. Наразі керівництво фінустанови продовжує закупівлю більш потужних генераторів та незалежних від локальних провайдерів засобів зв’язку.

– Водночас рекомендуємо проводити фінансові операції у безпечному інтернет-банкінгу UKRSIB online та UKRSIB business. UKRSIBBANK активно розвиває дистанційні канали надання послуг, ці системи є автономними та доступні цілодобово, – наголосили в пресслужбі УкрСиббанку.

Інформація про чергові відділення розміщена на сайті банку.

Банк Південний

У коментарі Фактам ICTV директорка з ризиків – головний ризик-менеджер банку Південний Вікторія Скоч розповіла, що наразі у 17 областях визначили 24 чергових відділення, які можуть працювати автономно.

Регіональна мережа банку Південний налічує 52 відділення – працюють 49. З них 47 забезпечені генераторами та можуть працювати у випадку блекауту.

Актуальний графік роботи відділень та банкоматів мережі.

Приват, Ощад, Укргаз, ПУМБ та інші: списки відділень банків, які працюють під час відключення світла / 2 фотографии

Вікторія Скоч наголошує, що банкомати забезпечені готівкою, служба підтримки працює 24/7. Наразі робота банку є стабільною і тому клієнти можуть отримувати всі необхідні послуги у звичайному режимі.

Чергові відділення банку Південний працюватимуть навіть під час кризових відключень світла, запевнила головний ризик-менеджер банку.

Райффайзен банк

Сьогодні працюють близько 35 чергових відділень Райффайзен банку по всій Україні. Інші відділення на час відсутності електроенергії продовжують працювати у режимі консультацій. Під час повітряної тривоги банк не працює.

Діджитал канали банку працюють стабільно, клієнти без жодного збою можуть користуватися інтернет-банкінгом – Raiffeisen Online та Raiffeisen Business Online.

– Ще в перші дні війни ми вирішили прискорити переведення основних продуктів банку у “хмару” і зробили це у рекордні три місяці, до війни планували впоратися за рік. Тепер усі операції клієнтів відбуваються у “хмарі”, без впливу на них блекаутів. Це гарантує нашим клієнтам захист їхніх фінансів та даних, а також безперервність обслуговування, – зауважила Вікторія Скоч.

Також клієнтам продовжили можливість користуватися платіжними картками, строк дії яких завершується.

Sense bank

Банк визначив 51 опорне відділення, які можуть працювати в умовах повного блекауту. Ці відділення забезпечені автономними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку, безкоштовним Wi-Fi. Готівки в касах достатньо, працюють банкомати.

Зняти готівку клієнти банку можуть: у касі банку; в мережі банкоматів; на касах торгових мереж-партнерів банку.

Більшість необхідних операцій для зручності перевели в онлайн. Call-центр та чат банку працюють цілодобово.

З переліком відділень банку можна ознайомитись за посиланням.