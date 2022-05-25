Війна в Україні, санкції проти РФ та загроза голоду: що обговорюють на форумі в Давосі

Україна – в епіцентрі дискусій та обговорень Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Сьогодні там відбувся традиційний український ланч, організований Фондом Віктора Пінчука. Відкрив його емоційною промовою президент Володимир Зеленський, а очільниця Єврокомісії дала зрозуміти, що Україна заслужила стати членом ЄС.

Серед головних тем форуму – війна, санкції проти РФ та наслідки для міжнародної торгівлі.

– Всі панелі цього року, так чи інакше, стосуються війни. Це фокус не лише Українського дому в Давосі, але і всього, що відбувається в Давосі. Якщо глянути на офіційну програму Всесвітнього економічного форуму, ми бачимо, що цього року набагато більше панелей, де присутні українці, – пояснила Світлана Гриценко, член організаційного комітету Українського дому в Давосі.

Прибула на форум і прихильниця України, президент Естонії (2016 – 2021) Керсті Каллюлайд. Вона переконана, що на таких заходах треба максимально говорити про відновлення українських міст та протистояння Росії.

– Якщо ми спільно з країнами Заходу спроможемося роззброїти Росію, то будемо витрачати на захист своїх територій 2-3% від річного ВВП. І дуже погано, що певні політики не звертають увагу на воєнні злочині росіян в Україні, а думають лише про свою економіку, – наголосила Каллюлайд.

В Українському домі в Давосі також лунали заклики до посилення гуманітарної допомоги українцям – постачаннями продуктів, одягу та ліків.

– Глобальна кількість гуманітарних вантажів в Україну зменшилася. Велика кількість компаній зробила внесок на початку війни. І велика кількість з них вважають, що вони ніби то вже все зробили. Нам потрібно постійно нагадувати, що в Україні війна і гуманітарна криза, і ми потребуємо підтримки, – каже Ольга Руднєва, виконавча директорка Фонду Олени Пінчук.

А вже на вулицях Давосу – протест через енергетичне співробітництво світу з Росією, оскільки гроші за газ та нафту спонсорують війну в нашій країні.

– Ми намагаємося закликати країни і компанії припинити співпрацювати з Росією не тільки на енергетичному фронті, а будь-де і будь-коли. Ми закликаємо великі компанії не входити в колаборації і не платити РФ жодним чином, – пояснила Антоніна Антоша, представниця ініціативи Stop Bloody Energy.

Війна РФ проти України та ризик голоду на планеті витіснили будь-які інші теми на форумі в Давосі. Щоб світ зробив свій вибір тут і зараз, щоб не залишалося сумніву, що хоч якась співпраця з країною-агресором взагалі прийнятна, українці намагаються максимально передати картину того, що відбувається.

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