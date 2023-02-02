Лютий, 02 в 17:36

Рівень цін на бензин у лютому не зміниться, але навесні українці можуть відчути суттєві коливання.

Про це у коментарі Фактам ICTV заявив фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

– Сьогодні на ціни на пальне будуть впливати два основні фактори: це погода, оскільки чим буде холодніше, тим більше потрібно пального і для генераторів, і мазуту, з якого роблять пальне, і скрапленого газу, – каже експерт.

Другим фактором, що може вплинути на ціни на пальне, Лупоносов називає можливі зміни в фіксованому курсі гривні, що регулюється Національним банком України.

Зараз дивляться

– Якщо курс гривні зміниться, то, відповідно, почне зростати ціноутворення з енергоносіїв, і це може призвести до того, що ціни будуть зростати саме на той відсоток, на який буде проведена корекція гривні, – каже експерт.

За його словами, корекцію курсу гривні Нацбанк може провести в лютому, але, на думку Лупоносова, такі зміни можуть бути вже після опалювального сезону.

Вже навесні, каже експерт, потеплішає та почнеться посівна, що сприятиме збільшенню кількості поїздок як і серед звичайного автомобільного транспорту, так і серед великотоннажної аграрної техніки.

– Взимку, хоч би що там було, якщо ми кажемо про автомобільне пальне, знижувались його обсяги продажу, бо люди менше їздили коли ожеледиця, коли несприятливі погодні умови. І саме через те, що сьогодні використовують генератори, то попит все ще залишається, – пояснює він.

На думку Лупоносова, не варто очікувати різкого коливання цін на дизельне пальне та бензин у лютому. Водночас ціни на скраплений газ під кінець зими можуть впасти, оскільки його резерви намагаються продати перед літом, коли потреба в ньому впаде.

Експерт підсумовує, що ціни на скраплений газ, скоріш за все, залишаться сталими, а ціни на дизель та бензин (як брендовий, так і не брендовий) протримаються взимку на більш-менш стабільному рівні, коли вже з весни почнуть зростати.