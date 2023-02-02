Уровень цен на бензин в феврале не изменится, но весной украинцы могут почувствовать существенные колебания.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил финансовый аналитики Алексей Лупоносов.

— Сегодня на цены на топливо будут влиять два основных фактора: это погода, поскольку чем будет холоднее, тем больше нужно топлива и для генераторов, и мазута, из которого делают топливо, и сжиженного газа, — говорит эксперт.

Вторым фактором, который может повлиять на цены на топливо, Лупоносов называет возможные изменения в фиксированном курсе гривны, который регулируется Национальным банком Украины.

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— Если курс гривны изменится, то, соответственно, начнет расти ценообразование на энергоносители и это может привести к тому, что цены будут расти именно на тот процент, на который будет проведена коррекция гривны, — говорит эксперт.

По его словам, коррекцию курса гривны Нацбанк может провести в феврале, но, по мнению Лупоносова, такие изменения могут быть уже после отопительного сезона.

Уже весной, говорит эксперт, потеплеет и начнется посевная, что будет способствовать увеличению количества поездок как и среди обычного автомобильного транспорта, так и среди крупнотоннажной аграрной техники.

— Зимой, что бы там ни было, если мы говорим об автомобильном топливе, снижались его объемы продаж, потому что люди меньше ездили когда гололед, когда неблагоприятные погодные условия. И именно потому, что сегодня используют генераторы, то спрос все еще остается, — объясняет он.

По мнению Лупоносова, не стоит ожидать резкого колебания цен на дизельное топливо и бензин в феврале. В то же время цены на сжиженный газ под конец зимы могут упасть, поскольку его резервы пытаются продать перед летом, когда потребность в нем упадет.

Эксперт заключает, что цены на сжиженный газ, скорее всего, останутся стабильными, а цены на дизель и бензин (как брендовый, так и не брендовый) продержатся зимой на более-менее стабильном уровне, когда уже с весны начнут расти.