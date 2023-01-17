Робота попри обстріли: як АЗС від Нафтогазу підтримує українців

Кілометрові черги на автозаправних станціях та нулі на стелах – ринок пального торік пережив найбільшу кризу за всю історію незалежності України.

Держава втратила 100% джерел постачання пального. Припинились поставки з Росії та Білорусі, окупанти заблокували імпорт морем та розтрощили українське перероблювання, зокрема, найбільший Кременчуцький завод.

І держава, і бізнес буквально з нуля будували новий ринок. Щоб допомогти подолати кризу, у травні уряд передає Нафтогазу арештовану мережу заправок Глуско, яку пов’язують з Віктором Медведчуком. Це більше сотні АЗС, які запускають під брендом U.GO.

– Мета – врегулювання ринку, бо в той момент у травні був дуже потужний дефіцит. Всі хотіли, щоб це було дуже швидко в стислий термін, тому робили неможливе. Вже з вересня перші станції почали працювати, – зазначає директор ТОВ Нафтогаз Ойл Трейдинг Володимир Бичков.

Тепер уже працює 64 заправки в різних регіонах України. Зокрема, АЗС відкрилася навіть у деокупованому Херсоні, повідомив очільник правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

– Щойно дозволила безпекова ситуація – ми відкрили першу заправку мережі U.GO у вільному українському Херсоні. Для понівеченого міста кожна заправка – надважлива. Дякую колегам, які додали херсонцям енергії стійкості, – зазначає він.

За уточненими даними, все пальне мережа імпортує з Європи.

– Це Польща, Румунія, Словаччина, Литва. Шукаємо різні напрямки, як везти, бо мережа залишилась без бензовозів. Всі передані в ЗСУ насамперед Укрзалізницею, за що їм велика подяка. Шукаємо на ринку, хто перевізники, укладаємо договори, контракти, вони возять нам, – повідомив Володимир Бичков.

Нині перед ринком пального нові виклики. Працювати доводиться в умовах постійних відключень електроенергії.

– Зараз на районі чергове відключення електроенергії, але, як ви бачите, робота АЗС не зупинена, тому що ми працюємо від генератора. Роботи генератора вистачає на повноцінну роботу всього об’єкта, – зазначає директорка АЗС U.GO у Києві Світлана Смаглюк.

Генераторами забезпечені більшість заправок U.GO та Укрнафта, які перебувають в управлінні Нафтогазу. Загалом 579 АЗС можуть працювати навіть в умовах повного блекауту.

– Клієнти часто приїжджають до нас не тільки заправитися, а погрітися, зарядити гаджети, попити гарячого чаю, – поділилася Світлана Смаглюк.

Попит на пальне через відключення електроенергії збільшився приблизно на 20%, бо дуже багато закуповують під генератори. І бізнес, і пересічні українці. Серед них – киянин Руслан.

– Генератор потужністю 7 кіловатів. Він забезпечує освітлення в будинку, також можна приготувати їжу на електроплиті та зігрітися від кондиціонера. Однієї каністри вистачить на три години, – зазначає він.

Попри підвищений попит, ціни на пальне вдається втримувати. Повпливати на них може хіба що ситуація на ринку ЄС, який чекає на запровадження ембарго на російські нафтопродукти у лютому, стверджують у Нафтогазі. Проте там висловили переконання, що дефіциту і кризи, яку українці бачили торік, вже не відбудеться.

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