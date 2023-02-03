Дефіцит електроенергії в Україні збережеться до кінця 2024 року – прогноз НБУ

Лютий, 03 в 13:40

Нацбанк спрогнозував, що дефіцит електроенергії в Україні збережеться щонайменше до кінця 2024 року через російські обстріли.

Про це йдеться в інфляційному звіті, опублікованому на сайті НБУ в ніч проти 3 лютого.

– Через цілеспрямовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні утворився значний дефіцит е/е. У той же час, через масштаби пошкоджень, енергосистема продемонструвала високу гнучкість та адаптивність. А завдяки адаптації бізнесу економіка й надалі працює, хоч і на менших рівнях потужностей, – сказано у повідомленні.

У Нацбанку розглянули одразу два сценарії подальшого розвитку подій – базовий та песимістичний.

Зараз дивляться У базовому передбачено відносно швидке відновлення енергосистеми за допомогою ремонту та оперативного постачання обладнання. У песимістичному, своєю чергою, враховано суттєвіші руйнування електростанцій або магістральних мереж. Також там згадується тимчасове зупинення окремих блоків АЕС через зниження маневреності системи, суттєві втрати у газо- та теплопостачанні, а також тимчасові відключення енергії в дефіцитних областях країни. Незважаючи на те, що в прогнозі вказано очікуване повернення контролю над Запорізькою АЕС зі зменшенням ризиків безпеки, інтеграція в енергосистему допускається лише у другому півріччі наступного року – через мінування території та пошкодження обладнання. Дефіцит енергії зберігатиметься в обох сценаріях, щонайменше – до кінця наступного року. У базовому сценарії, крім іншого, вказано негативний внесок у ВВП 2023 року на рівні 1,9 в.п., а в 2024 році туди входить ще 0,6 в.п. У песимістичному – 3,6 в.п. у 2023 році та ще плюс 1,5 п.п. 2024 року. Базовий сценарій передбачає втрати у зовнішній торгівлі на рівні $2 млрд 2023 року і $0,5 млрд 2024-го. Песимістичний – $4 млрд та $1,2 млрд відповідно. Читайте В Укренерго дещо збільшили ліміти для областей, але дефіцит потужності ще значний

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