Февраль, 23 в 14:51

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Ашан в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для внесения Ашан в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания отказалась от бойкота рынка в России и не закрыла свой бизнес на территории страны-агрессора.

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Благодаря расследованиям журналистов The Insider, Le Monde и Bellingcat стало известно, что с начала войны российское подразделение Auchan поставляло товары военным РФ на оккупированных украинских территориях под видом так называемой гуманитарной помощи, а также помогало с проведением мобилизации.

По словам главы НАПК Александра Новикова, для Ашана российский рынок является вторым по важности рынком сбыта после Франции. Только в 2020 году российский Ашан заплатил $167 млн в бюджет РФ.

По подсчетам журналистов, это равно стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет Калибр, или 477 тыс. автоматов АК-74.

— Мы не можем позволить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, за которые потом убивает украинцев. Мы хотим, чтобы любым компаниям было стыдно работать с убийцами. Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли Ашан в перечень международных спонсоров войны, — подчеркнул Новиков.

Подробнее о скандале вокруг сети Ашан и реакции МИД Украины можно прочитать в материале.

Фото: НАПК