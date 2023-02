Російське представництво торгівельної мережі Ашан (Auchan) від початку повномасштабної війни РФ проти України постачало товари для окупантів під виглядом “гуманітарної допомоги”. Про це йдеться в журналістському розслідуванні, на яке вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

Що відомо про скандал довкола мережі Ашан та реакцію МЗС – далі в матеріалі.

Про що йдеться в розслідуванні

Спільне розслідування провели видання The Insider, французька газета Le Monde та міжнародний колектив журналістів-розслідувачів Bellingcat.

Як відомо, коли після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну світові бренди почали залишати російський ринок, французька мережа Ашан вирішила залишитися.

Постачання позиціонувалося як “гуманітарна допомога”. Поставки складалися як із товарів зі складів Ашана, так і з товарів, зібраних так званими волонтерами на території магазинів мережі в різних регіонах РФ.

Журналісти звернули увагу, що до складу цієї “допомоги” входили виключно товари для чоловіків (наприклад, сигарети, які загалом ніколи не постачаються як гуманітарна допомога, запальнички, бритви), проте не було нічого для жінок та дітей.

У деяких регіонах РФ поставки для російських військовослужбовців організовувалися за взаємодії з місцевими органами влади. Пункти “збору допомоги” були помічені в містах Санкт-Петербург, Самара, Владимир та інших.

Журналісти The Insider зв’язалися з керівниками компаній, на які було оформлено “гуманітарну допомогу”, і деякі з них не стали приховувати, що вона призначалася саме для армії РФ.

У розслідуванні наголошується, що, окрім постачання товарів, Ашан також допомагав військкоматам в РФ набирати мобілізованих з-поміж власних співробітників. Російське представництво мережі допомагало владі РФ “боротися з ухилянтами” від призову, збирало та передавало до військкоматів дані про своїх працівників, допомагало військкоматам “виконувати норму”.

Журналісти звернули увагу на той факт, що дані про військові квитки співробітників мережі Ашан у РФ почали збирати ще в січні 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Згодом працівникам Ашан вручали повістки просто на робочому місці та пропонували звільнятися, про що повідомив ЗМІ один зі свідків.

Згідно з розслідування, поставкою товарів на окуповані території України займався не лише Ашан, а й торговельна мережа Леруа Мерлен. Журналісти посилаються на оприлюднене в грудні відео з тимчасово окупованого Маріуполя. На запису можна побачити, як члени “Молодої Гвардії Єдиної Росії” розвантажують палети з фірмовим знаком Леруа Мерлен.

Реакція МЗС України на розслідування

На журналістське розслідування відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він планує обговорити з главою МЗС Франції Катрін Колонною допомогу мережі Ашан для російської армії.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023