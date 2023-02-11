Лише 9% із майже 1,5 тис. світових компаній вийшли з ринку Росії – Подоляк

Лютий, 11 в 18:16

За майже рік повномасштабної війни Росії проти України лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній залишили російський ринок.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що серед західних компаній, які залишилися працювати в РФ, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), американські (12,4%), та японські — (7%) компанії.

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— Зокрема, залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо, — написав він.

Подоляк підкреслив, що деякі західні банки за рік повномасштабної війни взагалі отримали надприбутки в Росії.

— Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав €474 млн, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи, — написав він.

Також він зауважив, що Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на €94,8 млн тільки завдяки податку на прибуток компаній у Росії, що склав 20%.

Подоляк наголосив, що сума інших зборів набагато більша – “це і є податок на війну, на вбивства українців”. При цьому Raiffeisen фактично визнав окуповані Росією “ЛНР” та “ДНР”.

— Raiffeisen визнав псевдореспубліки “Л(Д)НР”, запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank, — зауважив радник керівника ОП.

Михайло Подоляк нагадав, що нещодавно НАЗК визнало американську корпорацію Procter&Gamble міжнародним спонсором війни. Цій компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

Джерело: Михайло Подоляк