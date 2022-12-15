100 грн з підписом Пишного – НБУ вводить в обіг нову банкноту
З 19 грудня 2022 року вийдуть в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Це плановий випуск для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених або ж вилучених з обігу.
В НБУ пояснили, що банкноти номіналом 100 грн попередніх років випуску прийматимуться та видаватимуться в банках без обмежень.
Згідно з чинним законодавством, на гривневих банкнотах розміщується підпис чинного голови Нацбанку України.
Наприкінці листопада НБУ презентував концепцію електронної національної валюти – е-гривня. Це електронна форма грошової одиниці України.
Зараз Нацбанк розглядає та опрацьовує кілька можливих варіантів використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики.