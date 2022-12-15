100 грн з підписом Пишного – НБУ вводить в обіг нову банкноту

Грудень, 15 в 13:01

З 19 грудня 2022 року вийдуть в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Це плановий випуск для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених або ж вилучених з обігу.

В НБУ пояснили, що банкноти номіналом 100 грн попередніх років випуску прийматимуться та видаватимуться в банках без обмежень.

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Згідно з чинним законодавством, на гривневих банкнотах розміщується підпис чинного голови Нацбанку України.

Наприкінці листопада НБУ презентував концепцію електронної національної валюти – е-гривня. Це електронна форма грошової одиниці України.

Зараз Нацбанк розглядає та опрацьовує кілька можливих варіантів використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики.