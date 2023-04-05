Індустріальні парки Білої Церкви до кінця року звільнені від земельного податку

Квітень, 05 в 13:50

У Білій Церкві на Київщині міська влада вирішила звільнити індустріальні парки від сплати земельного податку з 1 квітня до кінця поточного року. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

– Це робить Білу Церкву вже третім муніципалітетом в Україні, який вирішив у такий спосіб сприяти розвитку економічної активності в громаді. Право знижувати до нуля земельний податок громади отримали в липні 2022 року після того, як набули чинності ініційовані мною закони про податкові та митні стимули для індустріальних парків. Раніше аналогічні рішення ухвалили Львів і Вінниця, – нагадав нардеп.

За його словами, ці три міста – лідери з розвитку індустріальних парків, тому їхній досвід буде корисним для інших міст.

Наразі в індустріальному парку Біла Церква закінчились місця у збудованих приміщеннях. Вони зайняті промисловими підприємствами, тому оператор будує нові уже під замовлення конкретних інвесторів.

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У липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закони №5688 та №5689, які передбачають податкові та митні стимули для індустріальних парків, які Верховна Рада затвердила 21 червня.

Джерело: Дмитро Кисилевський