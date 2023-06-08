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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрачено декілька мільйонів тонн врожаю: Мінагрополітики про наслідки руйнування Каховської ГЕС

зерно
Фото: Depositphotos

Через руйнування дамби Каховської АЕС та затоплення земель втрати врожаю можуть сягнути декількох мільйонів тонн, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Чиновник повідомив, що на правобережжі Херсонщини втрачено понад 100 тис. т врожаю, проте наразі важко оцінити збитки лівобережжя, відомо лише, що там зберігалося декілька сотень тисяч тонн зернових.

За його словами, після того, як вода відступить, буде проведено повну агроекологічну оцінку стану грунтів, і в більшості випадків доведеться застосовувати спеціальні методи для їхнього відновлення.

– На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощували два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок – зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Без джерела водопостачання неможливо говорити про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю, – пояснив Висоцький.

Напередодні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що після руйнації Каховської ГЕС понад 500 тис. га землі у Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях будуть непридатними для ведення сільського господарства.

За його словами, втрата експорту зернових сягне 14%.

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Втрачено декілька мільйонів тонн врожаю: Мінагрополітики про наслідки руйнування Каховської ГЕС

Джерело: Мінагрополітики
аграрний бізнес, Війна в Україні, Зерно, Каховська ГЕС, мінагрополітики, Російська агресія, Сільське господарство, Херсонська область
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