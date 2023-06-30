В Україні з 1 липня зростуть тарифи на воду: як зміниться сума в платіжках

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для українців.

Таке рішення члени комісії ухвалили на засіданні 29 червня. Тарифи з 1 липня підняли для 34 компаній, зокрема для Київводоканалу, водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст.

Перегляд тарифів обумовлений зростанням вартості його складових, зокрема цін на електроенергію.

Середньозважене зростання тарифів на холодну воду та водовідведення становить 32%.

Проте, як зазначив директор департаменту НКРЕКП Артем Чумак, для деяких водоканалів “відбулося зростання вище середнього”. Таким підприємствам підвищуватимуть тарифи двома етапами:

перший – на період з 1 липня по 31 серпня 2023 року;

другий – із 1 вересня 2023 року.

На першому етапі на зростання тарифів вплинули такі чинники: збільшення цін на електроенергію; зростання вартості реагентів; зміна обсягів реалізації.

А на другому етапі підвищення в тарифи закладуть: зміну оплати праці; витрати для виконання зобов’язань за кредитними угодами з міжнародними організаціями.

Постанови про підняття тарифів на сайті регулятора ще не виклали. Однак зорієнтуватися допоможе проєкт рішення.

Згідно з ним, у два етапи підвищуватимуть тарифи для 12 підприємств: Вінницяоблводоканал; Житомирводоканал; Новомосковськ водоканал; Дніпро-Західний Донбас; Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства; Дніпро-Кіровоград; Дрогобичводоканал; Тернопільводоканал; Черкасиводоканал; Чернігівводоканал; Броваритепловодоенергія, а також для Укрзалізниці.

Для інших підприємств, зокрема для Київводоканалу, передбачено підвищення тарифів в один етап – з 1 липня.

Як зміняться платіжки українців

Під час засідання зазначалося, що зростання тарифів призведе до збільшення суми в платіжках приблизно на 60 грн для “середньостатистичної сім’ї”.

– Таке рішення передбачає зростання платіжки на водопостачання і водовідведення для середньостатистичної сім’ї близько 60 грн. Це не надто висока цифра, але так ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості, – зазначив член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Він додав, що на споживачів, які отримують субсидії, це рішення суттєво не впливе, оскільки їм автоматично перерахують субсидії. І “жодного додаткового тягаря” для них не буде.

Київводоканал уже оприлюднив нові тарифи для жителів столиці. З 1 липня вони зростуть на 10,75 грн (з ПДВ) – в цілому до 41,136 грн за кубометр, зокрема:

на централізоване водопостачання – до 22,884 грн/кубометр з ПДВ;

на централізоване водовідведення – до 18,252 грн/кубометр з ПДВ.

За оцінкою Київводоканалу, витрати на середньостатистичну сім’ю із трьох осіб, які щомісяця в середньому споживають 6,5 кубометра холодної води, зростуть на 69,88 грн на місяць.

У проєкті рішення НКРЕКП наведені нові тарифи і для інших водоканалів, проте без ПДВ:

Востаннє тарифи на водопостачання в Україні підвищували в грудні 2021 року, тобто ще до повномасштабної війни.

Як відомо, з 1 червня в Україні зросли ціни на електроенергію для населення. Тепер діє єдиний тариф на електрику 2,64 грн за кВт.

А з 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Джерело: НКРЕКП, Київводоканал

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