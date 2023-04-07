Квітень, 06 в 21:32

Наприкінці березня Міжнародний валютний фонд схвалив нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на $15,6 млрд. У межах програми з МВФ Київ взяв на себе зобов’язання про повернення до гнучкого обмінного курсу гривні до долара.

Коли Національний банк України може скасувати фіксований курс – далі в матеріалі.

Яким зараз є офіційний курс гривні

Зараз дивляться

Ще на початку повномасштабної війни Нацбанк зафіксував курс національної валюти на рівні 29,25 грн за долар. Саме таким він був станом на 24 лютого 2022 року – день вторгнення військ РФ.

Цей крок дозволив стабілізувати роботу фінансової системи, зберегти золотовалютні резерви, стримувати інфляцію, запобігти відтоку коштів із банківської системи.

У липні минулого року НБУ підвищив фіксований офіційний курс на 25%, до 36,57 грн/долар, оскільки попередній уже не відповідав реаліям в українській економіці. Таким він залишається і зараз.

Потрібно розуміти, що йдеться про безготівковий фіксований курс гривні, який встановив Національний банк. Після початку широкомасштабної війни за цим курсом, зокрема, ввозили товари критичного імпорту (пальне, продукти харчування тощо). Це дозволило знизити їхню собівартість для українців.

А є ще готівковий курс, який можна побачити в обмінниках і який може суттєво відрізнятися від офіційного. Він визначається попитом та пропозицією. Тобто на готівковому валютному ринку обмежень курсу не запроваджено.

В НБУ раніше заявляли, що відпускати офіційний курс гривні у “вільне плавання” не на часі через незбалансованість валютного ринку.

Скасування фіксованого курсу: що передбачає програма МВФ

У межах нової чотирирічної програми від МВФ Україна взяла на себе низку зобов’язань. Одним із них є повернення до гнучкого обмінного курсу гривні до долара в “середньостроковій перспективі”.

– У середньостроковій перспективі, у міру того, як дозволятимуть умови, влада (України. – Ред.) планує повернутися до принципів довоєнної політики, головним чином, до гнучкого обмінного курсу та режиму таргетування інфляції, одночасно підвищуючи продуктивність і конкурентоспроможність та зміцнюючи інституції, – наголосила Гіта Гопінат, перша заступниця директора-розпорядника МВФ.

З огляду на надзвичайно високу невизначеність, у якій перебуває Україна через війну, нова програма від МВФ передбачає два етапи:

Перший охоплює період 2023-2024 років . Тут увагу акцентовано на “виконанні бюджету на 2023 рік”, стимулюванні доходів, стабільному зниженні інфляції, “стабільності обмінного курсу”, фінансовій стабільності, продовженні реформ в сфері зміцнення системи корпоративного управління та боротьби з корупцією.

. Тут увагу акцентовано на “виконанні бюджету на 2023 рік”, стимулюванні доходів, стабільному зниженні інфляції, “стабільності обмінного курсу”, фінансовій стабільності, продовженні реформ в сфері зміцнення системи корпоративного управління та боротьби з корупцією. На другому етапі увагу зосередять “на більш амбітних структурних реформах” для макроекономічної стабільності та на підтримці повоєнної відбудови. І саме у другомі етапі МВФ розраховує на повернення України до гнучкого обмінного курсу. Тобто найближчим часом Фонд не вимагає від Києва відпускати курс у “вільне плавання”.

У Меморандумі з МВФ українська сторона зазначила, що фіксований курс гривні був запроваджений на початку повномасштабної війни “виключно з міркувань національної безпеки” для забезпечення “цінової та зовнішньої стабільності”.

– Оскільки війна триває, ми залишаємося повністю відданими збереженню стабільності цін і обмінного курсу та захисту міжнародних резервів… Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції, – наголошується в документі.

Меморандум містить 19 структурних маяків (бенчмарків). Вони прописані на період до кінця червня 2024 року. Це найважливіші критерії виконання умов Фонду, на яких він виділив кошти.

Україна, зокрема, зобов’язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.

Під час роботи над стратегією Київ консультуватиметься з МВФ, що “допоможе встановити та оцінити передумови для такого кроку та вжити політичних заходів для підтримки цього переходу”.

Коли НБУ може відпустити курс – думки експертів

Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі Фактам ICTV спрогнозував, що повернення до гнучкого обмінного курсу відбудеться вже після завершення війни.

– Я думаю, мова йде про те, що курс залишатиметься фіксованим, згідно з першою частиною програми МВФ, поки не завершиться війна, – зазначив він.

За словами Фурси, зараз неможливо спрогнозувати, яким буде курс гривня – долар після війни, оскільки “ми не знаємо, коли це буде і за яких обставин”.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський також вважає, що курс можуть відпустити вже після війни.

– Програму МВФ поділено на дві частини: одна до перемоги, в розумінні Фонду – до закінчення бойових дій, інша – після перемоги. І про будь-які зміни політики обмінного курсу йдеться у другій частині. По суті йдеться про повернення до того режиму курсоутворення, який був до повномасштабного вторгнення РФ, – наголосив він у коментарі Фактам ICTV.

Вишлінський уточнив, що це означає:

повернення до гнучкого обмінного курсу;

валютні інтервенції Нацбанку (значний разовий вплив на валютний ринок і курс шляхом продажу/закупівлі великих партій іноземної валюти) виключно для згладжування нестабільності;

управління інфляцією через процентну ставку Національного банку (наприклад, якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її стримування ставка підвищується, і навпаки).

Гліб Вишлінський прогнозує, що на період до закінчення активних боїв в Україні діятиме нинішній режим фіксованого курсу гривні до долара. Однак це не означає, що Нацбанк не переглядатиме його в бік підвищення чи зниження.

Все залежить від низки обставин: ситуації на фронті; обсягів міжнародної фінансової допомоги; стабільності експорту, зокрема сільськогосподарської продукції через Чорноморський зерновий коридор, завдяки якому Україна отримує великі обсяги валютних надходжень.

Водночас експерт наголосив, що цього року наша країна має отримати суттєві обсяги фінансової допомоги, що по суті знімає сценарій знецінення гривні.

– Поки що не йдеться про те, щоб відмовлятися від існуючого режиму, доки йде війна, – заявив Вишлінський, додавши, що фіксований курс довів свою ефективність, стримавши спекулятивні валютні коливання.

За прогнозом експерта, коли НБУ все ж повернеться до гнучкого курсу, він буде приблизно таким же, що й зараз. Тобто про різкий стрибок курсу гривні не йдеться.

– Моє внутрішнє відчуття, що це буде щось близьке до того, що ми маємо зараз… Могло б бути по-іншому, якби були якісь гігантські обсяги інтервенцій Нацбанку, які наростають. А вони навпаки в останні місяці скоротилися. Ми бачимо дуже хороші темпи експорту сільськогосподарської продукції. Там буде дуже багато різноспрямованих чинників, – розповів Вишлінський, додавши, що після війни можна очікувати і на інвестиції з-за кордону.

Експерт уточнив, що НБУ та Міністерство фінансів України здійснюють досить обережну та грамотну курсову політику, і це добре видно під час повномасштабної війни.

Позиція Нацбанку та Мінфіну

Днями міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Меморандум з МВФ дійсно передбачає відмову від фіксованого курсу гривні до долара, однак зараз підстав для такого кроку немає.

До того ж повернення до гнучкого курсу буде поступовим.

– Такі положення дійсно є в програмі, але вони передбачають поступовий перехід на гнучкий курс, коли для цього будуть достатні підстави. На сьогодні достатніх підстав для цього напевно що немає, – наголосив міністр в ефірі телемарафону Єдині новини.

Голова Національного банку України Андрій Пишний на початку лютого пояснював, що офіційний курс гривні до долара залишатиметься фіксованим доти, доки ситуація на валютному ринку покращиться, а інфляційні очікування стабілізуються.

А заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомляв, що відмова від фіксованого курсу – “це не найближча перспектива”. Однак це може статися ще до зникнення високих безпекових ризиків, пов’язаних із повномасштабною війною.