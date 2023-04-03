Квітень, 03 в 13:27

Економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень через два роки після закінчення російського вторгнення.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, цього року дефіцит бюджету України становить 38 млрд доларів, з яких 18 млрд – це гроші від Євросоюзу, 10 млрд – це гроші, надані від США. Близько 5 млрд доларів – це кошти, які надходять від індивідуальних домовленостей з окремими країнами ЄС. І ще 5 млрд доларів зайде від МВФ.

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Щодо збитків від російської агресії, то, за словами Устенка, прямі збитки України оцінюються в 750 млрд доларів.

– Якщо додати туди ще так званий непрямий збиток, то сума перевищить 1 трлн доларів, це просто колосальні гроші. Кошти будуть заходити спочатку від заарештованих коштів Російської Федерації, це 300 млрд доларів центробанку РФ, плюс 150 млрд доларів – це кошти, які є у російської еліти, – зазначив Устенко.

Решта пів трильйона доларів – ті контрибуції та репарації, які довгий час Російська Федерація виплачуватиме Україні.

– Умовно, якщо завтра закінчується війна, то до початку квітня плюс два роки економіка країни має вийти повністю на свій довоєнний рівень, – наголосив радник президента Устенко.