Мораторій до 2025 року: в НБУ дали прогноз щодо підвищення комунальних тарифів

Запроваджений під час війни в Україні мораторій на підвищення деяких видів тарифів збережеться до 2025 року. Йдеться про вартість опалення, гарячої води та газу.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за підсумками липня 2023 року.

Незмінність тарифів на більшість комунальних послуг має вагоме значення для стримування споживчої інфляції (зростання цін). У річному вимірі вона сповільнилася з понад 26% на початку року до 12,8% у червні.

Ці показники перевершили очікування НБУ.

Окрім мораторію, стримувати інфляцію також допомагають: достатня пропозиція харчових продуктів та пального, стабільна ситуація в енергетиці, зміцнення готівкового курсу гривні. Всі ці чинники переважили вплив вищих витрат бізнесу через війну та нещодавнє здорожчання тарифів на електроенергію для населення.

– Тарифи на електроенергію для домогосподарств у червні підвищилися дещо більше, ніж очікував НБУ, однак це не завадило подальшому зниженню адміністративної інфляції, – уточнили в НБУ.

Наразі річні темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 12,5%. На кінець 2023 року цей показник може становити 14,4% (йдеться про стримування інфляції адміністративними та економічними методами, щоб вона не перевищувала планових показників).

Водночас у 2024 році показник адміністративного регулювання цін може зрости до 15%: насамперед через подальше здорожчання тютюнових виробів та окремих послуг ЖКГ.

У Нацбанку вважають, що тарифи все ж доведеться підвищувати, і це матиме суттєвий вплив на інфляцію. На 2025 рік в НБУ прогнозують завершення дії тарифного мораторію.

– У 2025 році адміністративна інфляція пришвидшиться до 19% передусім на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та об’єктивної необхідності їхнього підвищення, – наголошується в звіті.

В Нацбанку вважають, що підвищення тарифів, зокрема в післявоєнний період, буде поетапним і триватиме впродовж кількох років. Паралельно уряд розширюватиме соціальну підтримку населення.

За прогнозом НБУ, споживча інфляція у 2023 році сповільниться до 10,6%, у 2024 році – до 8.5%, а в 2025 році − до 6%.

Як відомо, в Україні під час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду, розподіл природного газу.

Ціни на природний газ для населення не підлягають збільшенню від вартості, яка була станом на 24 лютого 2022 року. Тому газопостачальні компанії, зокрема Нафтогаз України, продовжили до 1 травня 2024 року дію своїх фіксованих тарифних планів.

Водночас з 1 червня зріс тариф на електроенергію для населення – до 2,64 грн за кВт.

З 1 липня планували підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, однак рішення скасували.

Джерело : НБУ

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