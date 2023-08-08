Без дискотек та прожекторів: в Одесі продовжать роботу кафе та ресторанів

На Одещині продовжать роботу кафе та ресторанів до 23:00, але за умови відсутності дискотек.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у месенджері Telegram.

— Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00, – написав він.

Кіпер додав, що обмеження щодо розважальних заходів не скасовували. Відповідно, прожектори, дискотеки та гучна музика мають закінчуватися до 22:00.

За словами керівника ОВА, бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.

Нагадаємо, комендантська година на території Одеси та Одеської області з 1 березня 2023 року розпочинається з 00:00 години та триває до 05:00 години ранку.

Раніше керівник Одеської ОВА підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. Вони мають бути обладнані захисними сітками, спостережно-рятувальними постами, наявними поблизу укриттями тощо.

Кіпер доручив Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській РВА до 17:00 10 серпня підготувати пляжі з урахуванням вимог та подати акти про готовність до ОВА.

Джерело: Олег Кіпер

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