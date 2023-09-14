В НБУ назвали передумови, за яких скасують фіксований курс долара

Національний банк України планує повернутися до більш гнучкого обмінного курсу гривні до долара, відмовившись від фіксованого. Однак цьому кроку має передувати низка передумов.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.

Він нагадав, що Нацбанк затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Цей документ є частиною програми співпраці з Міжнародним валютним фондом – одним із структурних маяків.

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Пишний уточнив, що конкретного графіка переходу до гнучкого курсу немає.

– Реалізація стратегії вибудувана не на календарному графіку, не на датах. Вона побудована на створенні стійких передумов, які дозволять НБУ в умовах переходу до елементів гнучкого курсоутворення забезпечити курсову стійкість, – зазначив Пишний.

За його словами, ухвалюючи рішення про перехід до гнучкого курсу, НБУ звертатиме увагу на такі передумови:

очікування щодо інфляції;

реальна ринкова ставка;

стан і обсяг золотовалютних резервів України;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність;

безпекові ризики.

Інакше кажучи, для переходу від фіксованого до плаваючого курсу, НБУ спочатку має отримати задовільні показники за цими параметрами.

Пишний уточнив, що це “практично повний список” передумов. Водночас НБУ повинен не зашкодити “досягненням, які маємо нині”.

Глава НБУ нагадав, що саме стійкість курсу гривні до долара, в умовах війни і втрати третини української економіки, є ключовим фактором.

Проте дія протягом майже 1,5 року таких адміністративних обмежень “створює додаткові ризики”

– Україна дедалі важче справляється із зовнішніми і внутрішніми викликами, які могли б набагато якісніше абсорбуватися в умовах функціонування валютного ринку, – заявив Пишний.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук запевнив, що процес відбуватиметься поступово. На початковому етапі переходу до гнучкого курсу гривні будуть суттєво обмежуватися курсові коливання.

– Ми будемо своїми валютними інтервенціями компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один бік, так і в інший. Проте, особливо на перших стадіях, ми будемо досить суттєво обмежувати ці курсові коливання, – повідомив він.

Як відомо, на початку повномасштабної війни Нацбанк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар. Це допомогло забезпечити стабільну роботу фінансової системи України.

У липні 2022 року НБУ скорегував офіційний фіксований курс гривні до долара США в бік підвищення – до 36,57 грн/долар.

Кабінет міністрів України розробляє державний бюджет на 2024 рік, виходячи з прогнозу ринкового курсу гривні на рівні 41,4 грн/долар.

Джерело : НБУ

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