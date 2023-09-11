Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну

Гривня - долар
Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України розробляє державний бюджет на 2024 рік, виходячи з прогнозу курсу національної валюти на рівні 41,4 грн/долар.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час заходу EBA Global Outlook: Нова економіка України, організованого Європейською бізнес-асоціацією.

Марченко заявив, що його як міністра непокоїть зміцнення гривні, оскільки для цього немає “фундаментальних чинників”.

Зараз дивляться

В уряді очікують на ослаблення курсу і прогнозують, що гривня перетне позначку 41 грн за долар наступного року.

– Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з Національним банком України та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1, – наголосив міністр.

Марченко уточнив, що таким є прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Міністерство фінансів. Йдеться про середньорічний курс гривні до долара.

Пояснюючи ризики зміцнення гривні, міністр зазначив, що це негативно впливає на експортно орієнтований бізнес і загалом на економіку України.

Очільник Мінфіну додав, що “експорт не зростає взагалі”. Водночас ситуація з імпортом зворотна.

При цьому Марченко запевнив, що не виступає за різку девальвацію гривні.

Курс гривні на 2024 рік на рівні 41 грн за долар приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Згідно з опитуванням 91 компанії-члена EBA, вони закладають у свої бюджети на наступний рік саме такий прогноз (рік тому вони очікували курс на рівні 43 грн/$1 у 2023 році).

Варто зазначити, що в держбюджеті України на 2023 рік було закладено курс 42,2 грн за долар.

Національний банк України наразі утримує фіксований офіційний курс гривні – 36,57 грн/$1. А на готівковому ринку він стабілізувався на рівні близько 38 грн/$1.

Кабінет міністрів України має схвалити проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня. Дві ключові сфери, на які спрямують кошти, – сектор безпеки та оборони, а також соціальні виплати.

Читайте також
Коли відбудеться перехід до плаваючого курсу гривні до долара: відповідь глави Нацбанку
Гроші, гривні та долар

Джерело: Економічна правда

Джерело: Інтерфакс-Україна, Forbes Україна
Гривня-долар, держбюджет, Кабінет міністрів, Курс валют в Україні, Мінфін, Сергій Марченко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Марченко повідомив, яке фінансування Україна отримає від США до кінця 2024 року
Сергій Марченко - міністр фінансів України
Після вихідних євро здешевшало: курс валют в Україні на 11 вересня
євро
Ситуація проста і складна одночасно: Марченко про джерела наповнення Бюджету-2024
Сергій Марченко - міністр фінансів України
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 7 вересня
курс євро
Євро здешевшало аж на 25 копійок: курс валют в Україні на 6 вересня
Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь