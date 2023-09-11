Курс гривні в 2024 році може перевищити 41 грн: прогноз Мінфіну

Кабінет міністрів України розробляє державний бюджет на 2024 рік, виходячи з прогнозу курсу національної валюти на рівні 41,4 грн/долар.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час заходу EBA Global Outlook: Нова економіка України, організованого Європейською бізнес-асоціацією.

Марченко заявив, що його як міністра непокоїть зміцнення гривні, оскільки для цього немає “фундаментальних чинників”.

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В уряді очікують на ослаблення курсу і прогнозують, що гривня перетне позначку 41 грн за долар наступного року.

– Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з Національним банком України та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1, – наголосив міністр.

Марченко уточнив, що таким є прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Міністерство фінансів. Йдеться про середньорічний курс гривні до долара.

Пояснюючи ризики зміцнення гривні, міністр зазначив, що це негативно впливає на експортно орієнтований бізнес і загалом на економіку України.

Очільник Мінфіну додав, що “експорт не зростає взагалі”. Водночас ситуація з імпортом зворотна.

При цьому Марченко запевнив, що не виступає за різку девальвацію гривні.

Курс гривні на 2024 рік на рівні 41 грн за долар приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Згідно з опитуванням 91 компанії-члена EBA, вони закладають у свої бюджети на наступний рік саме такий прогноз (рік тому вони очікували курс на рівні 43 грн/$1 у 2023 році).

Варто зазначити, що в держбюджеті України на 2023 рік було закладено курс 42,2 грн за долар.

Національний банк України наразі утримує фіксований офіційний курс гривні – 36,57 грн/$1. А на готівковому ринку він стабілізувався на рівні близько 38 грн/$1.

Кабінет міністрів України має схвалити проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня. Дві ключові сфери, на які спрямують кошти, – сектор безпеки та оборони, а також соціальні виплати.

Джерело: Економічна правда

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