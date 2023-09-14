Вдруге з липня: Нацбанк знизив облікову ставку до 20%

Правління Національного банку України вирішило знизити облікову ставку з 22% до 20%. Рішення набуде чинності вже з 15 вересня.

Про це оголосив сьогодні на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.

Нацбанк вдруге поспіль вдається до зниження облікової ставки. Уперше це сталося наприкінці липня цього року (з 25% до 22%).

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Цьому сприяє сповільнення інфляції та стабільний курс гривні.

– Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20%. Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки та водночас зберегти привабливість гривневих заощаджень, – наголосив Пишний.

За його словами, зниження облікової ставки підтримає відновлення української економіки. Він запевнив, що такий крок не створить загроз для макрофінансової стабільності.

Як відомо, облікова ставка НБУ є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює орієнтир для банків та інших учасників грошово-кредитного ринку щодо вартості грошових коштів. Наприклад, облікова ставка визначає відсоток, під який комерційні банки отримують кредити від НБУ. На неї також можуть орієнтуватися банки під час визначення відсотка, під який надають кредити фізособам і бізнесу.

Зниження інфляції в Україні

За даними НБУ, інфляція в серпні сповільнилася до 8,6% (у річному вимірі).

Зниження споживчих цін відбувалося швидше, ніж очікували в Нацбанку, зокрема завдяки збільшенню пропозиції продуктів харчування.

Хороший врожай сприяв зниженню вартості круп, борошна, овочів та деяких фруктів.

Водночас зниження базової інфляції до 10% (у річному вимірі) було близьким до прогнозу Нацбанку. Цьому сприяли стійкість валютного ринку та привабливість гривневих активів.

Пишний уточнив, що тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься. Проте “потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано”.

Так, у наступні місяці зростання цін стримуватимуть кращі врожаї. Зниженню інфляцію сприятиме і фіксація окремих тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення, гарячу воду).

А з іншого боку, залишатиметься значним тиск на витрати бізнесу: як через втрати під час війни, так і через подорожчання електрики та пального.

Нацбанк планує й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку “для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань”.

Джерело : НБУ

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