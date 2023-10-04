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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пам’ятна монета Український борщ: як купити та скільки коштує

монета Український борщ
Фото: НБУ

Нацбанк України 4 жовтня через свій інтернет-магазин розпочинає реалізацію пам’ятних монет Український борщ номіналом 10 гривень зі срібла та номіналом 5 гривень – із нейзильберу в сувенірному пакуванні.

На аверсі монет зображено українську жінку на тлі печі під час приготування страви, а на реверсі – тарілку з самим борщем. Дизайн розробив заслужений художник Микола Кочубей.

Факти ICTV розповідають, як придбати пам’ятні монети Український борщ через інтернет-магазин НБУ.

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Як купити монету Український борщ

Для оформлення покупки необхідно зареєструватися на сайті Нацбанку, вказавши адресу своєї електронної пошти та вигаданий вами пароль до особистого кабінету.

Реєстрація на сайті НБУ

Зайти на свою сторінку, обрати з електронного каталогу відповідну нумізматичну продукцію, додати її в кошик, натиснути кнопку Купити, завершити оформлення замовлення та здійснити оплату.

Монета Український борщ із нейзильберу номіналом 5 грн коштує 162 грн

Тираж – 75 тис. штук. Ліміт нумізматичної продукції на одного користувача – 1 штука.

Монета Український борщ 5 грн

Монета Український борщ зі срібла номіналом 10 грн коштує 2 043 грн

Тираж – 2,5 тис. штук. Ліміт також 1 штука.

Монета Український борщ 10 грн

Оплата можлива виключно в безготівковій формі платіжною карткою будь-якого банку.

Доставку замовлень по всій території України здійснюють Нова Пошта та  Укрпошта.

До війни замовлення можна було також забрати у пункті самовивезення інтернет-магазину на Контрактовій площі, 2А у Києві, але на час воєнного стану він не працює.

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Пам’ятна монета Український борщ: як купити та скільки коштує

Джерело: НБУ
Борщ, монети, НБУ
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