Пам’ятна монета Український борщ: як купити та скільки коштує

Нацбанк України 4 жовтня через свій інтернет-магазин розпочинає реалізацію пам’ятних монет Український борщ номіналом 10 гривень зі срібла та номіналом 5 гривень – із нейзильберу в сувенірному пакуванні.

На аверсі монет зображено українську жінку на тлі печі під час приготування страви, а на реверсі – тарілку з самим борщем. Дизайн розробив заслужений художник Микола Кочубей.

Факти ICTV розповідають, як придбати пам’ятні монети Український борщ через інтернет-магазин НБУ.

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Як купити монету Український борщ

Для оформлення покупки необхідно зареєструватися на сайті Нацбанку, вказавши адресу своєї електронної пошти та вигаданий вами пароль до особистого кабінету.

Зайти на свою сторінку, обрати з електронного каталогу відповідну нумізматичну продукцію, додати її в кошик, натиснути кнопку Купити, завершити оформлення замовлення та здійснити оплату.

Монета Український борщ із нейзильберу номіналом 5 грн коштує 162 грн

Тираж – 75 тис. штук. Ліміт нумізматичної продукції на одного користувача – 1 штука.

Монета Український борщ зі срібла номіналом 10 грн коштує 2 043 грн

Тираж – 2,5 тис. штук. Ліміт також 1 штука.

Оплата можлива виключно в безготівковій формі платіжною карткою будь-якого банку.

Доставку замовлень по всій території України здійснюють Нова Пошта та Укрпошта.

До війни замовлення можна було також забрати у пункті самовивезення інтернет-магазину на Контрактовій площі, 2А у Києві, але на час воєнного стану він не працює.

Джерело : НБУ

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