Памятная монета Украинский борщ: как купить и сколько стоит
Нацбанк Украины 4 октября через свой интернет-магазин начинает реализацию памятных монет Украинский борщ номиналом 10 гривен из серебра и номиналом 5 гривен из нейзильбера в сувенирной упаковке.
На аверсе монет изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления блюда, а на реверсе — тарелка с самим борщом. Дизайн разработал заслуженный художник Николай Кочубей.
Факты ICTV рассказывают, как приобрести памятные монеты Украинский борщ через интернет-магазин НБУ.
Как купить монету Украинский борщ
Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться на сайте Нацбанка, указав адрес своей электронной почты и придуманный вами пароль к личному кабинету.
Зайти на свою страницу, выбрать из электронного каталога соответствующую нумизматическую продукцию, добавить ее в корзину, нажать кнопку Купить, завершить оформление заказа и произвести оплату.
Монета Украинский борщ из нейзильбера номиналом 5 грн стоит 162 грн
Тираж — 75 тыс. штук. Лимит нумизматической продукции на одного пользователя — 1 штука.
Монета Украинский борщ из серебра номиналом 10 грн стоит 2 043 грн
Тираж — 2,5 тыс. штук. Лимит также 1 штука.
Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной картой любого банка
Доставку заказов по всей территории Украины осуществляют Новая Почта и Укрпочта.
До войны заказы можно было также забрать в пункте самовывоза интернет-магазина на Контрактовой площади, 2А в Киеве, но на время военного положения он не работает.
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