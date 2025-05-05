Чи потрібно декларувати Національний кешбек та для кого це обов’язково

Якщо ви скористались державною допомогою в межах програм Національний кешбек або Зимова єПідтримка, зверніть увагу на особливості їх оподаткування.

Факти ICTV дізнавалися, чи потрібно декларувати Національний кешбек та за яких умов це варто зробити.

Чи потрібно декларувати Національний кешбек та платити податки

Ці виплати надавались у рамках експериментальних проєктів Всеукраїнської економічної платформи Зроблено в Україні (Постанова КМУ № 952) з метою стимулювання внутрішнього попиту на українські товари та послуги.

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Ці кошти не оподатковуються. Вони:

не входять до загального оподатковуваного доходу (відповідно до ст. 165 ПКУ);

не підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

Чи потрібно декларувати Національний кешбек в Україні

Якщо у вас немає інших доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню, подавати декларацію про майновий стан і доходи не потрібно.

Але особи, які подають декларацію відповідно до вимог антикорупційного законодавства, мають вказати отримані кошти за програмами Національний кешбек та/або Зимова єПідтримка у своїй звітності.

Національний кешбек: чи потрібно декларувати службовцям

У 2024 році багато українців отримали державну допомогу в межах програм Національний кешбек та Зимова єПідтримка. Ці виплати не оподатковуються та не впливають на оформлення пільг чи субсидій. Однак для публічних службовців декларування Національного кешбеку обов’язкове, адже він вважається доходом і має бути внесеним в декларацію через реєстр НАЗК.

Як правильно задекларувати ці кошти:

Завантажте виписку з банківського додатку про зарахування коштів.

У розділі 11 декларації (Доходи, у тому числі подарунки) вкажіть: Вид доходу – Інше , а Назва доходу – Національний кешбек та/або Зимова єПідтримка.

Джерело: Інша фізична або юридична особа.

Тип особи: Юридична особа, зареєстрована в Україні.

Код ЄДРПОУ: 37508596.

Найменування: Міністерство економіки України.

У розділі 12.1 (Відомості про банківські рахунки) зазначте установи, де відкрито відповідні рахунки.

Програма Національний кешбек компенсує 10% витрат на придбання українських товарів, що беруть участь в ініціативі, з максимальним лімітом 3 000 грн щомісяця.

Зимова єПідтримка — це одноразова виплата у розмірі 1 000 грн для громадян, які проживають на підконтрольній Україні території. Отримані кошти можна використати на послуги, благодійність, купівлю військових облігацій, українських книг або ліків, що внесені до програми.

Джерело: Державна податкова служба

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