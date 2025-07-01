Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і курс валют до 2028 року: Кабмін затвердив бюджетну декларацію

Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка передбачає основні економічні орієнтири на найближчі три роки.

Декларація охоплює прогнози щодо прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, курсу валют, рівня інфляції, дефіциту держбюджету та змін у податковій політиці.

Прожитковий мінімум

Згідно з документом, у 2026-2028 роках прожитковий мінімум визначатиметься з урахуванням ключових макроекономічних показників, зокрема індексу споживчих цін.

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На 2026 рік уряд закладає такі показники:

на одну особу – 3 171 грн;

для дітей віком до шести років – 2 783 грн;

для дітей віком від шести до 18 років – 3 471 грн;

для працездатних осіб – 3 288 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 564 грн.

У 2027 році очікується зростання:

на одну особу – 3 358 грн;

для дітей віком до шести років – 2 947 грн;

для дітей віком від шести до 18 років – 3 676 грн;

для працездатних осіб – 3 382 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 715 грн.

Показники на 2028 рік:

на одну особу – 3 536 грн;

для дітей віком до шести років – 3 103 грн;

для дітей віком від шести до 18 років – 3 871 грн;

для працездатних осіб – 3 667 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 859 грн.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважив, що суттєвого зростання не передбачено.

– По факту, кожен рік лише уряд бачить +-200 грн, – написав він.

Нагадаємо, що у 2025 році прожитковий мінімум та пов’язані з ним соціальні виплати залишаються на рівні 2024-го – 2 920 грн.

Мінімальна зарплата та посадові оклади

Відповідно до бюджетної декларації:

з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата складе 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року – 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року – 10 059 грн.

Оклад працівника 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2026 року – 3 470 грн;

з 1 січня 2027 року – 3 744 грн;

з 1 січня 2028 року – 4 018 грн.

Для окремих категорій – суддів, працівників держорганів та податкових і митних органів – розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для обчислення окладів, залишиться на рівні 2025 року.

Валютний прогноз

Мінекономіки прогнозує, що середній курс долара у наступні роки становитиме:

у 2026 році – 44,7 грн (у грудні – 44,8 грн);

у 2027 році – 45,2 грн (у грудні – 45,3 грн);

у 2028 році – 45,6 грн (у грудні – 45,8 грн).

Дефіцит бюджету

Очікується, що державний бюджет поступово зменшуватиме дефіцит завдяки скороченню обсягів зовнішнього фінансування:

у 2026 році – 9,9% ВВП;

у 2027 році – 5,2% ВВП;

у 2028 році – 3,8% ВВП.

У грошовому вимірі дефіцит знизиться з 1,64 трлн грн у 2025 році до:

1,03 трлн грн у 2026 році;

0,62 трлн грн у 2027 році;

0,51 трлн грн у 2028 році.

Інфляція

До кінця 2025 року уряд очікує зменшення інфляції до 9,5%. На цінову динаміку впливатимуть як позитивні, так і ризикові чинники.

Серед факторів, що сприятимуть зниженню інфляції:

мораторій на підвищення окремих тарифів,

обмежений попит,

насичення ринку товарами,

стабілізація курсу гривні.

Однак зберігаються ризики – зростання витрат виробництва, труднощі з логістикою, що можуть спричинити підвищення споживчих цін.

Також у документі наголошується, що економічна ситуація в Україні залежатиме від тривалості війни, обсягів міжнародної допомоги та міграційних процесів.

Податки

Для зменшення дефіциту держава планує запровадити низку заходів з підвищення ефективності податкової системи.

Зокрема, йдеться про:

посилення контролю за доходами з цифрових платформ,

стягнення податкової заборгованості,

запровадження акцизу на солодкі й газовані напої з цукром чи ароматизаторами.

За оцінками Мінфіну, у 2026 році ці зміни принесуть додатково 48,5 млрд грн. У 2027 та 2028 роках – по 28 млрд грн щороку.

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки є базовим документом для формування проєкту державного бюджету на 2026 рік. У ній визначено ключові параметри: загальні обсяги доходів і джерела фінансування бюджету, межі державних витрат, а також прогнозовані розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Розробка декларації відбувалася за участі головних розпорядників бюджетних коштів і після узгодження позицій з МВФ.

Кабмін передасть декларацію на розгляд Верховної Ради.

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