Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і курс валют до 2028 року: Кабмін затвердив бюджетну декларацію
Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка передбачає основні економічні орієнтири на найближчі три роки.
Декларація охоплює прогнози щодо прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, курсу валют, рівня інфляції, дефіциту держбюджету та змін у податковій політиці.
Прожитковий мінімум
Згідно з документом, у 2026-2028 роках прожитковий мінімум визначатиметься з урахуванням ключових макроекономічних показників, зокрема індексу споживчих цін.
На 2026 рік уряд закладає такі показники:
- на одну особу – 3 171 грн;
- для дітей віком до шести років – 2 783 грн;
- для дітей віком від шести до 18 років – 3 471 грн;
- для працездатних осіб – 3 288 грн;
- для осіб, які втратили працездатність – 2 564 грн.
У 2027 році очікується зростання:
- на одну особу – 3 358 грн;
- для дітей віком до шести років – 2 947 грн;
- для дітей віком від шести до 18 років – 3 676 грн;
- для працездатних осіб – 3 382 грн;
- для осіб, які втратили працездатність – 2 715 грн.
Показники на 2028 рік:
- на одну особу – 3 536 грн;
- для дітей віком до шести років – 3 103 грн;
- для дітей віком від шести до 18 років – 3 871 грн;
- для працездатних осіб – 3 667 грн;
- для осіб, які втратили працездатність – 2 859 грн.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважив, що суттєвого зростання не передбачено.
– По факту, кожен рік лише уряд бачить +-200 грн, – написав він.
Нагадаємо, що у 2025 році прожитковий мінімум та пов’язані з ним соціальні виплати залишаються на рівні 2024-го – 2 920 грн.
Мінімальна зарплата та посадові оклади
Відповідно до бюджетної декларації:
- з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата складе 8 688 грн;
- з 1 січня 2027 року – 9 374 грн;
- з 1 січня 2028 року – 10 059 грн.
Оклад працівника 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки:
- з 1 січня 2026 року – 3 470 грн;
- з 1 січня 2027 року – 3 744 грн;
- з 1 січня 2028 року – 4 018 грн.
Для окремих категорій – суддів, працівників держорганів та податкових і митних органів – розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для обчислення окладів, залишиться на рівні 2025 року.
Валютний прогноз
Мінекономіки прогнозує, що середній курс долара у наступні роки становитиме:
- у 2026 році – 44,7 грн (у грудні – 44,8 грн);
- у 2027 році – 45,2 грн (у грудні – 45,3 грн);
- у 2028 році – 45,6 грн (у грудні – 45,8 грн).
Дефіцит бюджету
Очікується, що державний бюджет поступово зменшуватиме дефіцит завдяки скороченню обсягів зовнішнього фінансування:
- у 2026 році – 9,9% ВВП;
- у 2027 році – 5,2% ВВП;
- у 2028 році – 3,8% ВВП.
У грошовому вимірі дефіцит знизиться з 1,64 трлн грн у 2025 році до:
- 1,03 трлн грн у 2026 році;
- 0,62 трлн грн у 2027 році;
- 0,51 трлн грн у 2028 році.
Інфляція
До кінця 2025 року уряд очікує зменшення інфляції до 9,5%. На цінову динаміку впливатимуть як позитивні, так і ризикові чинники.
Серед факторів, що сприятимуть зниженню інфляції:
- мораторій на підвищення окремих тарифів,
- обмежений попит,
- насичення ринку товарами,
- стабілізація курсу гривні.
Однак зберігаються ризики – зростання витрат виробництва, труднощі з логістикою, що можуть спричинити підвищення споживчих цін.
Також у документі наголошується, що економічна ситуація в Україні залежатиме від тривалості війни, обсягів міжнародної допомоги та міграційних процесів.
Податки
Для зменшення дефіциту держава планує запровадити низку заходів з підвищення ефективності податкової системи.
Зокрема, йдеться про:
- посилення контролю за доходами з цифрових платформ,
- стягнення податкової заборгованості,
- запровадження акцизу на солодкі й газовані напої з цукром чи ароматизаторами.
За оцінками Мінфіну, у 2026 році ці зміни принесуть додатково 48,5 млрд грн. У 2027 та 2028 роках – по 28 млрд грн щороку.
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки є базовим документом для формування проєкту державного бюджету на 2026 рік. У ній визначено ключові параметри: загальні обсяги доходів і джерела фінансування бюджету, межі державних витрат, а також прогнозовані розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
Розробка декларації відбувалася за участі головних розпорядників бюджетних коштів і після узгодження позицій з МВФ.
Кабмін передасть декларацію на розгляд Верховної Ради.