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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Тарифи на комуналку в Україні: в МВФ уточнили, коли вони можуть зрости

Тарифи на комунальні послуги
Фото: Факти ICTV

В останньому звіті про наміри української влади до керівництва МВФ знову з’явилась інформація щодо планів додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. 

Коли чекати нового підвищення тарифів в Україні

– Потенційні заходи з реформування, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів після війни, – йдеться в меморандумі. 

Зазначається, що порядок денний енергетичної реформи, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу. 

Тарифи на комуналку знову виростуть: у меморандумі МВФ уточнили дати Фото 1

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Для “стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань” необхідно буде провести поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію до рівня відшкодування витрат після війни.

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Одночасно планується надавати “адекватну та адресну” підтримку вразливих домогосподарств. 

Дорожню карту змін хочуть затвердити протягом 6 місяців після завершення воєнного стану

– А також “буде створено, – Ред.) план імплементації на період після завершення воєнного стану з чіткими часовими рамками. Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі фінансового стану сектору у координації з Європейською Комісією, – сказано в меморандумі.

Зазначимо, що наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і опалення. Однак він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг. 

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Джерело: МВФ

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