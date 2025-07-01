Тарифи на комуналку в Україні: в МВФ уточнили, коли вони можуть зрости

В останньому звіті про наміри української влади до керівництва МВФ знову з’явилась інформація щодо планів додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Коли чекати нового підвищення тарифів в Україні

– Потенційні заходи з реформування, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів після війни, – йдеться в меморандумі.

Зазначається, що порядок денний енергетичної реформи, серед іншого, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу.

Зараз дивляться

Для “стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань” необхідно буде провести поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію до рівня відшкодування витрат після війни.

Одночасно планується надавати “адекватну та адресну” підтримку вразливих домогосподарств.

Дорожню карту змін хочуть затвердити протягом 6 місяців після завершення воєнного стану.

– А також “буде створено, – Ред.) план імплементації на період після завершення воєнного стану з чіткими часовими рамками. Дорожня карта базуватиметься на технічному аналізі фінансового стану сектору у координації з Європейською Комісією, – сказано в меморандумі.

Зазначимо, що наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і опалення. Однак він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.

Джерело : МВФ

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