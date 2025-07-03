Мінімальна зарплата в Україні у 2028 році може перевищити 10 тис. грн

Кабінет Міністрів затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка містить ключові економічні показники на найближчі три роки.

Документ містить прогнози щодо прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, валютного курсу, інфляції, дефіциту держбюджету та можливих змін у податковій сфері.

Якою буде мінімальна зарплата у найближчі роки, читайте в нашому матеріалі.

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Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 2028 року

Мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 тис. грн (до вирахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

До 2028 року в Україні очікується поступове підвищення мінімальної зарплати. Згідно з бюджетною декларацією, вона має сягнути 10 509 грн.

Згідно з декларацією, розмір мінімальної зарплати планується такий:

мінімальна зарплата у 2026 році — 8 688 грн ;

мінімальна зарплата у 2027 році — 9 374 грн ;

мінімальна зарплата у 2028 році — 10 059 грн .

Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки теж зростатиме:

з 1 січня 2026 року — 3 470 грн ;

з 1 січня 2027 року — 3 744 грн ;

з 1 січня 2028 року — 4 018 грн .

Водночас для окремих категорій — зокрема суддів, держслужбовців, а також працівників податкової та митниці — прожитковий мінімум, на основі якого розраховують зарплати, залишиться на рівні 2025 року.

Якою буде мінімальна зарплата після вирахування податків

Проте реальні суми, які працівники отримуватимуть на руки, суттєво менші. Порахуймо, якою буде “біла” зарплатня.

Станом на 2026 рік прогнозована мінімалка становитиме 8 688 грн. Із цієї суми буде утримано 23% податків — тобто близько 1 998 грн. Це 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. У результаті працівник фактично отримає приблизно 6 690 грн.

У 2027 році після вирахування податків (23% — це близько 2 156 грн) на руки залишиться орієнтовно 7 218 грн.

У 2028 році при мінімалці 10 059 грн після сплати 23% податків (приблизно 2 314 грн) працівник отримає близько 7 745 грн.

Отже, попри зростання мінімалки, реальні доходи працівників залишаються значно меншими через податкові відрахування, які становлять майже чверть від суми.

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