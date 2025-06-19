Підготовка до зими: Нафтогаз хоче залучити міжнародну допомогу для імпорту газу

Україна завершила минулий опалювальний сезон із найменшими за понад десятиліття запасами природного газу.

Щоб належним чином підготуватися до наступної зими, Нафтогаз має закупити значні обсяги ресурсу — для цього існує вся необхідна інфраструктура, проте головне питання залишається фінансовим.

Опалювальний сезон 2025-2026

На початку червня президент Володимир Зеленський повідомив, що тривають переговори з урядом Норвегії щодо надання Україні або самого ресурсу, або коштів на його закупівлю.

Зараз дивляться

Причиною дефіциту газу стали атаки на інфраструктуру у зимовий період, що ускладнило формування запасів на наступний сезон. Президент також попередив про можливу нестачу газу восени та взимку 2025–2026 років.

Уряд раніше відзначав, що під час зими 2023–2024 років Україна обійшлася без імпорту газу завдяки власному видобутку, теплому клімату та скороченню споживання — зокрема через втрату великих промислових підприємств.

Проте цього року країна вийшла з опалювального сезону з історично низьким залишком — 5,4 млрд кубометрів, з яких лише 670 млн є активними для відбору.

Інші 4,7 млрд кубометрів — це буферний газ, необхідний для підтримки роботи сховищ.

Згідно з оцінками ExPro Consulting, наразі в українських сховищах вже накопичено 7 млрд кубометрів, а до початку листопада цей обсяг має зрости до щонайменше 13 млрд кубометрів.

З них 1,3–1,7 млрд буде спрямовано на виробництво електроенергії, як зазначає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Як додала аналітик ExPro Consulting Дар’я Орлова, Нафтогаз активізував запуск теплоелектроцентралей, які нещодавно перейшли в його керування.

При цьому в балансі споживання газу також враховується маневрова генерація, яка будується або вже введена в експлуатацію для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Урядові дані свідчать, що минулого року було встановлено 1 ГВт розподіленої генерації (зокрема завдяки ТЕЦ), а у 2025-му планується ще до 1,5 ГВт — зусиллями Нафтогазу, ОГТСУ, Укрзалізниці, Укрнафти та інших держструктур.

Але реальні обсяги можуть бути скориговані з урахуванням зменшення попиту.

Звідки Україна імпортуватиме газ

Покривати дефіцит газу планується за рахунок імпорту. На сьогодні пропускна здатність української газотранспортної системи на кордонах з ЄС та Молдовою — 66 млн кубометрів на добу.

Найбільше ресурсів можна завозити через Словаччину (42 млн кубів), Угорщину (9,8 млн), Польщу (12,4 млн) та новий маршрут — Трансбалканський напрямок з Греції (до 3 млн).

Як пояснив аналітик ExPro Михайло Свищо, основними залишаються угорський та польський напрямки через нижчу вартість доставки.

Польський маршрут відкриває доступ до LNG-терміналів на Балтійському морі та газу з Норвегії через Baltic Pipe.

З початку року Нафтогаз уже імпортував понад 1,5 млрд кубометрів газу з Європи, зокрема від польської компанії Orlen, яка закуповує LNG на світовому ринку, а після регазифікації передає його через польську ГТС в Україну.

Орлен бере на себе ризики та технічні нюанси роботи з ринком зрідженого газу.

Нафтогаз постачає близько 100–120 млн кубометрів газу на місяць через цього посередника — приблизно обсяг одного LNG-танкера.

У квітні-травні Україна отримала два таких об’єми, третій очікується в червні.

Вартість газу на європейських хабах наразі вища, ніж минулого року — 39 євро за мегават-годину станом на 16 червня (у 2023 — 32 євро, у 2024 — 35 євро за той самий період).

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