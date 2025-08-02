Уряд змінив план реформ для отримання коштів від ЄС у межах Ukraine Facility – міністр

1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до плану України для Ukraine Facility – це план реформ, необхідних для отримання коштів від Євросоюзу.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Уряд змінив план реформ для Ukraine Facility

Він нагадав, що минуло два роки, відколи уряд почав готувати план України. Тож наразі треба адаптувати строки – деякі з них подовжити, а деякі – скоротити, а також додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків.

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Можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією, також це передбачено регламентом про створення Ukraine Facility.

За словами Олексія Соболева, зміни стосуватимуться кроків із III кварталу 2025 року.

– Тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами за початкового формування плану. До кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС, що завершить формалізацію процесу, – наголосив міністр економіки.

Раніше речник Європейської комісії Гійом Мерсьє розповів, що Україна не виконала всіх реформ (13 із 16 запланованих кроків), передбачених для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility, тому виплата цього разу буде частковою.

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