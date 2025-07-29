Уряд планує залучити $39 млрд зовнішньої допомоги у 2025 році – Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що протягом 2025 року уряд планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону Єдині новини.

Зовнішнє фінансування

– В цьому році ми плануємо, як уряд, залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. Це тільки на 2025 рік. І звичайно, ми працюємо з партнерами, з тим щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році. Якщо ми кажемо про серпень, то всі заплановані платежі надійдуть вчасно, – сказала Свириденко.

Вона підкреслила, що нинішній стан справ зі зовнішнім фінансуванням перебуває під повним контролем.

– Ми, як уряд, як держава, виконаємо всі соціальні зобов’язання перед українцями в повному обсязі, – запевнила очільниця уряду.

Зараз дивляться

Свириденко нагадала, що в межах програми підтримки Євросоюзу Ukraine Facility Україна вже отримала €12,5 млрд. Для продовження фінансування країна має виконувати певні індикатори, спрямовані на впровадження реформ у різних сферах.

За словами премʼєрки, у першому кварталі з 16 запланованих індикаторів вдалося реалізувати 14.

– Останній індикатор, який ми виконували, це була реформа АРМА. Президент підписав закон на виконання цього індикатора. Ми, як держава, отримали $560 млн. Це маленький приклад того, як працює ця система, – зазначила премʼєрка.

Ще два індикатори, за її словами, перебувають на фінальній стадії реалізації. Йдеться про ухвалення у другому читанні законопроєкту про децентралізацію та розширення штату Вищого антикорупційного суду. Конкурс на добір нових суддів наразі триває.

Крім того, уряд очікує, що Верховна Рада на найближчих засіданнях розгляне зміни до державного бюджету, які дозволять повністю забезпечити потреби сектору оборони.

– Ми плануємо додати більше 400 млрд грн, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони, – додала глава уряду.

Розвиток протезування в Україні

Свириденко розповіла, що одразу після призначення уряд окреслив ключові пріоритети – людина, безпека, економічний розвиток і відбудова.

– В соціальній політиці для нас один з пріоритетів – гідність людини і забезпечення протезування. Це одна з перших моїх нарад. Питання для нас – зрозуміти, яким чином треба поліпшити цю послугу, щоб кожен, хто потребує її – і військовий, і цивільний – отримав якісний протез, – розповіла премʼєрка.

Уряд прагне збільшити кількість українських виробників протезів. Зокрема, планується запуск грантів на виробництво біонічних протезів. Вже проведено зустрічі з фахівцями галузі, представниками реабілітаційних центрів і виробниками.

Свириденко визнала, що багато громадян змушені довго чекати на протезування або стикаються з неякісними послугами.

Виробництво озброєння захист бізнесу

Одним із перших рішень уряду також стала ініціатива масштабувати українське виробництво озброєння. Премʼєрка повідомила про початок грантових конкурсів для стимулювання виробництва вибухових речовин.

– Мета – все, від обладнання до хімії, має бути вироблене в Україні, – наголосила вона.

Для захисту бізнесу уряд запровадив мораторій на перевірки з боку правоохоронних органів.

– Ми очікуємо, що мораторій буде працювати бездоганно, і бізнес зосередиться на розвитку власної справи та працевлаштуванні людей. Звичайно, ми розуміємо, що бізнес очікує від уряду кроків з дерегуляції. Разом з колегами ми почали аудит бюрократичних процедур, щоб визначити, що буде скасовано, ліквідовано або переведено в цифровий формат, – повідомила Свириденко.

За її словами, головне завдання – зменшити бюрократію та визначити резерви для переорієнтації коштів на потреби оборони.

Окрему увагу премʼєрка приділила санкційній політиці щодо Росії. Вона підтвердила, що уряд працює над синхронізацією 18-го пакету санкцій ЄС.

– Завтра у нас нове засідання уряду. Готуємося, будуть питання, пов’язані із збільшенням власного виробництва, підтримкою ветеранів, – підсумувала премʼєрка.

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