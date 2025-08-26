Кабінет міністрів 26 серпня ухвалив рішення продовжити ще на пів року (до лютого 2026 року) виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які належать до найбільш вразливих категорій.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Виплати для ВПО продовжено: що відомо

Фінансова допомога і надалі надаватиметься:

Зараз дивляться

людям з інвалідністю І-III групи;

сім’ям з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються);

сім’ям, у складі яких є лише непрацездатні особи.

Кабмін також передбачив нові умови для переселенців, які звертаються по допомогу.

Зокрема, наявність понад 100 тис. грн на депозитному рахунку більше не стане підставою для відмови у виплатах дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також тим, хто тимчасово проживає у родичів, знайомих, прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.

Крім того, якщо працездатна особа залишилася без роботи, але протягом шести місяців після припинення допомоги зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна або влаштувалася на роботу, виплати їй відновлюються.

З 1 листопада 2023 року допомога призначається на пів року сім’ї, яка вперше подає заяву, та виплачується щомісяця одному з її членів із розрахунку на кожного члена родини.

Розмір виплати становить 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2 тис. грн для інших категорій.

Нагадаємо, Україна спільно зі Світовим банком обговорюють запуск нової програми, що дозволить переселенцям із тимчасово окупованих територій придбати нове житло замість втраченого.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.