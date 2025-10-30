Наразі на формування ціни оренди житла впливає не лише якість ремонту чи розташування біля метро. Значення має і близькість до об’єктів критичної інфраструктури.

Безпековий чинник став одним із ключових критеріїв під час вибору квартири, адже орендарі дедалі частіше уникають районів, де ризик обстрілів або перебоїв з електроенергією є вищим. Така тенденція нині визначає ситуацію на ринку оренди не лише у столиці, а й по всій країні.

Чому продовжує дорожчати оренда квартир у Києві, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Київ: чому зростає вартість оренди квартир

Попри воєнні реалії, Київ залишається містом, куди прагнуть переїхати тисячі українців. Однак динаміка ринку за останній рік показує цікаву картину, адже ціни на оренду піднялися приблизно на 4–5%, хоч загальний попит знизився.

Згідно з аналітикою сервісу OLX Нерухомість, за рік — з вересня 2024-го до вересня 2025-го — ситуація на ринку оренди у Києві помітно змінилася. Попри загальне зниження попиту, у більшості районів столиці зафіксовано зростання цін на житло.

Найбільше подорожчання спостерігається у Голосіївському районі, де вартість оренди зросла майже на 20%.

На другому місці за темпами зростання — Подільський район, де ціни піднялися на 13,8%. Ба більше, це єдиний район, де попит навіть зріс — на 3,9%, що вирізняє його серед інших локацій столиці.

Дещо менше, але все ж помітно зросли ціни в Оболонському (+8,8%), Святошинському (+7,1%), Дарницькому (+5,9%) та Деснянському (+5,5%) районах. При цьому у всіх них попит знизився від 10 до 25 %.

Найменші зміни зафіксовані у центральних районах. У Печерському житло подорожчало лише на 1%. У Шевченківському районі зростання становило менше 1%.

Є й райони, де оренда навіть подешевшала. У Солом’янському вартість впала на 5%, а в Дніпровському ціни залишилися без змін. Водночас саме в цих районах попит скоротився найпомітніше — більш ніж на 20%.

Втім, загальний інтерес до оренди житла в Києві й надалі зменшується. Причинами цього можуть бути як зростання безпекових ризиків, так і рекомендації влади тимчасово залишати великі міста на час опалювального сезону.

Чому не падає вартість оренди квартири у Києві: думка економіста

Ми поцікавилися в економіста, керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, чому у Києві зростає вартість оренди житла. За його словами, говорити про суттєве подорожчання не варто.

– Невелике зростання вартості оренди квартир у Києві справді спостерігалося у вересні, однак воно пов’язане насамперед із сезонним фактором — поверненням студентів до столиці після літніх канікул, – наголосив економіст.

У цей період традиційно зростає попит на орендоване житло, тому рієлтори та власники квартир скористалися нагодою трохи підняти ціни. Водночас експерт наголосив, що загальна динаміка вартості оренди нині залишається стабільною.

– Якщо порівняти ціни у вересні та на кінець жовтня, то подорожчання оренди квартир у Києві не відбулося. Водночас сума, яку орендарям доводиться витрачати на житло, все ж зростає — але передусім через збільшення витрат на комунальні послуги, – наголосив експерт.

Водночас експерт наголосив, що суми орендної плати, зазначені в оголошеннях, зазвичай виставляють із запасом, щоб залишити можливість для торгу. Відповідно, реальна вартість оренди може відрізнятися від тих цін, які ми бачимо на платформах з оголошеннями.

Адже на ринок передусім впливає рівень попиту: якщо він знижується, стає менше потенційних орендарів, тож власникам житла та рієлторам доводиться підлаштовуватися під ситуацію й навіть зменшувати ціни.

Читайте також Нові вимоги для ВПО в листопаді: хто отримає безкоштовне житло, а хто втратить допомогу

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.