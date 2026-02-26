Через постійні відключення електроенергії та нерівномірне живлення мережі не кожен власник електромобіля має змогу зарядити свій автомобіль у звичайному режимі. Спеціальні зарядні станції або точки є не скрізь, тому водії змушені шукати альтернативи.

Тож останнім часом все частіше можна побачити, як люди підключають електромобілі до подовжувача і живлять їх просто від розетки у квартирі.

Чи можна заряджати електромобіль з квартири в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна заряджати електромобіль в багатоквартирному будинку

В Україні заряджати електромобілі через подовжувач із квартири в багатоповерхівці небезпечно та заборонено. Такий спосіб не відповідає нормам пожежної безпеки і може призвести до короткого замикання або пожежі.

Єдиний легальний варіант – встановлення стаціонарної зарядної точки через ОСББ або управляючу компанію з власним лічильником електроенергії.

За даними Львівобленерго, внутрішньобудинкові мережі обслуговуються не енергетиками, а керуючою організацією будинку.

Відповідальність за стан проводки, розеток, щитків та прибудинкову територію лежить на ОСББ, ЖЕК або іншій компанії, що керує будинком. Тому використання квартирного подовжувача для зарядки – пряме порушення правил.

Як пояснили у Львівобленерго, більшість подовжувачів не розраховані на тривалу роботу з потужними зарядками. Вони перегріваються, ізоляція кабелю руйнується, що підвищує ймовірність загоряння всередині будинку або на прибудинковій території. Саморобні або несертифіковані подовжувачі особливо небезпечні.

Як законно заряджати електромобіль у багатоповерхівці:

ОСББ або управитель можуть облаштувати місця для паркування;

встановлювати стаціонарні зарядні станції;

визначати правила користування та розмір оплати за електроенергію.

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, забороняється використовувати саморобні подовжувачі та будь-які пристрої, що не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

Використання таких елементів для зарядки електромобілів створює високий ризик перегріву, короткого замикання та загоряння.

Законодавство визначає, що питання облаштування стоянок і зарядних станцій у багатоквартирних будинках регулюється на рівні співвласників. Стаття 16 закону України Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку надає ОСББ право організовувати паркувальні місця на прибудинковій території та обладнувати їх стаціонарними зарядними точками.

ОСББ також визначає правила користування зарядками та порядок оплати електроенергії, що забезпечує легальність та безпеку користування.

Іншими словами, легально і безпечно заряджати електромобілі в багатоповерхівках можна лише через рішення ОСББ або управителя будинку. Самостійне підключення через квартирні подовжувачі не допускається, оскільки це порушує як правила пожежної безпеки, так і вимоги електробезпеки, встановлені державними нормативами.

Тільки організоване облаштування зарядних станцій із окремим лічильником гарантує безпечну експлуатацію, захищає майно мешканців і відповідає вимогам чинного законодавства.

Чи є штраф за зарядку електромобіля вдома

Наразі у КУпАП немає штрафу за зарядку електромобіля в багатоквартирному будинку, але існують норми, порушення яких матиме наслідки.

Це стосується правил пожежної безпеки та Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), адже використання непризначених подовжувачів для тривалого і потужного навантаження суперечить цим нормам і підвищує ризик загоряння.

Ба більше, мешканці будинку або сусіди можуть оскаржити такі дії, якщо вони створюють незручності або небезпеку. Управитель будинку або ОСББ може звернутися до ДСНС чи поліції для перевірки та оформлення порушень.

У разі аварії чи пожежі через зарядку електромобіля в багатоквартирному будинку страхові компанії відмовлять у виплаті компенсації, якщо буде доведено, що пошкодження сталося через неправильне підключення.

У ситуації, коли через таку зарядку виникає пожежа, власник електромобіля зобов’язаний відшкодувати завдані збитки, якщо його вина буде доведена.

