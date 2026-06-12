Українці, які перебувають за кордоном, можуть надсилати кошти своїм рідним в Україну. Міжнародні перекази можна здійснювати за допомогою спеціальних систем.

Як переказати кошти з-за кордону в Україну — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Переказ коштів з-за кордону в Україну: способи

Здійснити переказ можна, використовуючи будь-яку міжнародну систему переказу грошей.

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Інформацію щодо усіх можливих способів переказу коштів можна дізнатися на сайті Національного банку.

Зробити переказ з-за кордону можна:

через міжнародні системи переказу коштів;

з картки на картку (за допомогою Visa/Mastercard );

); за допомогою SWIFT за номером IBAN.

Обирайте спосіб переказу, залежно від можливостей вашого банку та розміру комісії.

Як переказати кошти з-за кордону в Україну

Аби надіслати гроші за допомогою SWIFT, відправник повинен вказати:

найменування банку одержувача;

SWIFT-код банку одержувача;

номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);

найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача;

призначення платежу;

за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.

Для того, аби здійснити переказ з картки на картку, отримувач має повідомити відправнику номер своєї картки та ПІБ латиницею.

Аби надіслати гроші цими способами, слід звернутися у відділення свого банку за кордоном. Якщо відправник має картку українського банку, зробити переказ ще легше – за допомогою мобільного застосунку.

Міжнародні системи переказу грошей

Розгляньмо основні способи переказу коштів з-за кордону в Україну у 2026 році.

Western Union

Це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн і територій. За допомогою системи можна відправляти як міжнародні, так і внутрішньоукраїнські перекази.

Аби здійснити переказ через Western Union без відкриття рахунку у закордонному банку, ви можете скористатися онлайн-платформою:

перейдіть на сайт Western Union

зареєструйтесь у системі;

на головній сторінці знайдіть кнопку Надіслати гроші;

серед країн-отримувачів оберіть Україну та вкажіть суму відправки;

оберіть спосіб оплати комісії та яким способом одержувач зможе забрати кошти (готівка, банківський рахунок чи дебетова, кредитна картка);

надішліть гроші.

Також ви можете завантажити собі мобільний застосунок Western Union для iOS або для Android та надсилати кошти в Україну швидше.

RIA

Система міжнародних грошових переказів RIA має 435 тис. пунктів обслуговування у 160 країнах світу. Надіслати гроші в Україну можна онлайн на сайті або через застосунок для iOS чи Android.

Механізм переказу коштів подібний до Western Union:

перейдіть на сайт RIA

вкажіть, куди та скільки ви будете переказувати;

оберіть спосіб оплати та спосіб отримання грошей в Україні;

ознайомтеся з комісією та натисніть Розпочати.

Детальніше ознайомитись з процесом переказу коштів в Україні можна тут.

MoneyGram

Система має понад 350 тис. точок обслуговування в більше ніж 200 країнах світу.

За допомогою MoneyGram ви можете надсилати грошовий переказ зі США та європейських країн.

Як переказати кошти за допомогою MoneyGram:

зверніться до найближчого відділення банку;

при собі треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

оформіть бланк на відправлення переказу, вказавши суму, країну та ПІБ одержувача латиницею;

внесіть у касу банку гроші та сплатіть комісію за відправлення;

повідомте одержувачу свої ПІБ, суму переказу та контрольний номер, присвоєний вашому переказу.

Або ж ви можете скористатись мобільним застосунком MoneyGram для iOS чи для Android.

TransferGo

Це міжнародна компанія, що пропонує послуги вигідного переказу грошей з мінімальними комісіями.

Обслуговує кілька десятків валют у 55 країнах світу та має офіси у всій Європі, зокрема у Лондоні, Вільнюсі, Берліні, Стамбулі та Варшаві.

Аби надіслати гроші в Україну, ви можете скористатися мобільним застосунком TransferGo для iOS та TransferGo для Android.

У застосунку треба зареєструватися, вказати особисті дані отримувача, підтвердити варіант та спосіб переказу коштів.

Для зручного переказу коштів з-за кордону в Україну також зверніть увагу на такі системи переказів:

PrivatMoney;

IntelExpress;

Sigue;

MEEST;

Welsend.

Обирайте зручний для себе спосіб переказу коштів в Україну. Валюту виплати переказу вибирає відправник.

Яка комісія та ліміти за переказ коштів з-за кордону в Україну

Перекази коштів в Україну на банківські картки та рахунки в гривнях наразі є безкоштовними.

SWIFT-перекази

Переказ коштів через систему SWIFT не обмежується за сумою. Ви можете отримати будь-яку суму без встановлених лімітів. Як правило, витрати на комісію при такому переказі несе саме відправник.

Якщо ж гроші надходять з-за кордону, розмір комісії визначає іноземна фінансова установа, з якої здійснюється платіж.

Іноді український банк також може утримувати додаткову плату за зарахування коштів. Тому краще заздалегідь уточнити інформацію у вашого банку. Наприклад, деякі фінансові установи не стягують жодних комісій за зарахування SWIFT-переказів, однак за видачу готівки з такого переказу може зніматися певний відсоток від суми.

Система SEPA

Ще одним популярним способом міжнародного переказу є європейська система SEPA. Вона дозволяє отримувати перекази в євро або гривні, а розмір комісії залежить від банку відправника. Зазвичай комісія становить від 0,1% до 0,5%.

Комісія за переказ коштів з-за кордону в Україну визначається міжнародною системою грошових переказів. Тобто комісію за переказ встановлює не банк, а самі системи. Вони залежать від поєднання декількох факторів, наприклад, суми переказу, способу отримання коштів та як їх переказуватиме відправник, та країни відправлення.

Більшість банків України співпрацюють із кількома системами переказів, щоб забезпечити своїм клієнтам максимально широкий вибір. Такі банки постійно розширюють партнерську мережу по всьому світу, щоб зробити грошові перекази ще зручнішими та вигіднішими для своїх користувачів.

Варто зазначити, що для українців переказ коштів з-за кордону в Україну (незалежно від способу отримання) вважається доходом, тому за нього необхідно сплачувати податки на доходи для фізичних осіб.

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