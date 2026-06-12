Украинцы, которые находятся за границей, могут присылать средства своим родным в Украину. Международные переводы можно осуществлять с помощью специальных систем.

Как перевести средства з-за границы в Украину — читайте в материале Фактов ICTV.

Перевод средств из-за границы в Украину: способы

Осуществить перевод можно, используя любую международную систему перевода денег.

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Информацию о всех возможных способах перевода средств можно узнать на сайте Национального банка.

Сделать перевод из-за границы можно:

через международные системы перевода средств;

с карты на карту (с помощью Visa / Mastercard );

); с помощью SWIFT по номеру IBAN.

Выбирайте способ перевода в зависимости от возможностей вашего банка и размера комиссии.

Как перевести средства из-за границы в Украину

Чтобы отправить деньги с помощью SWIFT, отправитель должен указать:

наименование банка получателя;

SWIFT-код банка получателя;

номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);

наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя;

назначение платежа;

при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.

А для того, чтобы осуществить перевод с карты на карту, получатель должен сообщить отправителю номер своей карты и ФИО латиницей.

Чтобы прислать деньги этими способами, следует обратиться в отделение своего банка за рубежом. Если отправитель имеет карту украинского банка, сделать перевод еще легче — с помощью мобильного приложения.

Международные системы перевода денег

Рассмотрим основные способы перевода средств из-за границы в Украину в 2026 году.

Western Union

Это международная система срочных денежных переводов, объединяющая более 200 стран и территорий. С помощью системы можно отправлять как международные, так и внутриукраинские переводы.

Чтобы осуществить перевод через Western Union без открытия счета в зарубежном банке, вы можете воспользоваться онлайн-платформой:

перейдите на сайт Western Union

зарегистрируйтесь в системе;

на главной странице найдите кнопку Отправить деньги;

среди стран-получателей выберите Украину и укажите сумму отправки;

выберите способ оплаты комиссии и как получатель сможет забрать средства (наличные, банковский счет или дебетовая, кредитная карта);

отправьте деньги.

Также вы можете скачать себе мобильное приложение Western Union для iOS или для Android и присылать средства в Украину быстрее.

RIA

Система международных денежных переводов RIA имеет 435 тыс. пунктов обслуживания в 160 странах мира. Отправить деньги в Украину можно онлайн на сайте либо через приложение для iOS или Android.

Механизм перевода средств схож с Western Union:

перейдите на сайт RIA

укажите, куда и сколько будете переводить;

выберите способ оплаты и способ получения денег в Украине;

ознакомьтесь с комиссией и нажмите Начать.

Подробнее ознакомиться с процессом перевода средств в Украине можно здесь.

MoneyGram

Система имеет свыше 350 тыс. точек обслуживания в более чем 200 странах мира.

С помощью MoneyGram вы можете отправлять денежный перевод из США и европейских стран.

Как перевести средства с помощью MoneyGram:

обратитесь в ближайшее отделение банка;

при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

оформите бланк на отправку перевода, указав сумму, страну и ФИО получателя латиницей;

внесите в кассу банка деньги и оплатите комиссию за отправку;

сообщите получателю свои ФИО, сумму перевода и контрольный номер, присвоенный вашему переводу.

Или же вы можете использовать мобильное приложение MoneyGram для iOS либо для Android.

TransferGo

Это международная компания, предлагающая услуги выгодного перевода денег с минимальными комиссиями.

Обслуживает несколько десятков валют в 55 странах мира и имеет офисы по всей Европе, в частности в Лондоне, Вильнюсе, Берлине, Стамбуле и Варшаве.

Чтобы отправить деньги в Украину, вы можете воспользоваться мобильным приложением TransferGo для iOS и TransferGo для Android.

В приложении нужно зарегистрироваться, указать личные данные получателя, подтвердить вариант и способ перевода средств.

Для удобного перевода средств из-за рубежа в Украину также обратите внимание на такие системы переводов:

PrivatMoney;

IntelExpress;

Sigue;

MEEST;

Welsend.

Выбирайте удобный для себя способ перевода средств в Украину. Валюту выплаты перевода выбирает отправитель.

Какая комиссия и лимиты за перевод средств из-за границы в Украину

Денежные переводы в Украину на банковские карты и счета в гривнах в настоящее время являются бесплатными.

SWIFT-переводы

Перевод средств через систему SWIFT не ограничивается по сумме. Вы можете получить любую сумму без установленных лимитов. Как правило, расходы на комиссию при таком переводе несет именно отправитель.

Если же деньги поступают из-за границы, размер комиссии определяет иностранное финансовое учреждение, из которого осуществляется платеж.

Иногда украинский банк также может удерживать дополнительную плату за зачисление средств. Поэтому лучше заранее уточнить информацию в вашем банке. Например, некоторые финансовые учреждения не взимают никаких комиссий за зачисление SWIFT-переводов, однако за выдачу наличных из такого перевода может сниматься определенный процент от суммы.

Система SEPA

Еще одним популярным способом международного перевода является европейская система SEPA. Она позволяет получать переводы в евро или гривнах, а размер комиссии зависит от банка отправителя. Обычно комиссия составляет от 0,1% до 0,5%.

Комиссия за перевод средств из-за границы в Украину определяется международной системой денежных переводов. То есть комиссию за перевод устанавливает не банк, а сами системы. Они зависят от сочетания нескольких факторов, например, суммы перевода, способа получения средств и как их будет переводить отправитель, и страны отправления.

Большинство банков Украины сотрудничают с несколькими системами переводов, чтобы обеспечить своим клиентам максимально широкий выбор. Такие банки постоянно расширяют партнерскую сеть по всему миру, чтобы сделать денежные переводы еще более удобными и выгодными для своих пользователей.

Следует отметить, что для украинцев перевод средств из-за границы в Украину (независимо от способа получения) считается доходом, поэтому за него необходимо платить налоги на доходы для физических лиц.

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