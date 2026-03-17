Національний банк України регулює валютні операції, встановлюючи певні ліміти для фізичних і юридичних осіб, щоб забезпечити контроль за відтоком капіталу, запобігти різким коливанням курсу та гарантувати достатню ліквідність у банківській системі.

Для громадян, які перебувають за межами України, це означає, що великі платежі або транскордонні перекази підпадають під спеціальні правила, і їх доводиться здійснювати з урахуванням встановлених обмежень, навіть якщо власні кошти на це є.

Які валютні обмеження НБУ для операцій за кордоном, ми розпитали в заступниці голови правління Глобус Банку Анни Довгальської.

Які валютні ліміти НБУ для зняття готівки за кордоном

З початком повномасштабної війни Національний банк України змушений був оперативно запровадити валютні обмеження. Це рішення було необхідним, щоб зберегти стабільність фінансової системи, уникнути різкого відтоку валюти за кордон і стримати тиск на курс гривні.

У кризових умовах такі кроки допомагають контролювати економічні процеси, підтримувати банківську систему та забезпечувати базову фінансову безпеку держави як всередині країни, так і за її межами.

Регулювання здійснюється постановою №18 від 24 лютого 2022 року, яка встановила тимчасові валютні ліміти НБУ за кордоном для фізичних осіб, обмеження зняття та використання коштів у валюті, а також адміністративний контроль за транскордонними переказами.

Експертка розповіла, що наразі валютні ліміти НБУ за кордоном діють за принципом “контрольованої свободи”. Тобто українці можуть і надалі користуватися картками за межами країни для повсякденних витрат, однак для окремих операцій встановлені чіткі ліміти.

Банківські ліміти за кордоном для гривневих і валютних карток

Якщо йдеться про оплату товарів і послуг за кордоном із гривневих карток, то ліміт становить до 100 тис. грн на календарний місяць з усіх рахунків клієнта в одному банку.

– Водночас за валютними картками звичайні безготівкові розрахунки загалом дозволені, хоча для окремих категорій витрат діють спеціальні обмеження, – наголосила фахівчиня.

Зокрема, з рахунків в іноземній валюті встановлено ліміт до 100 тис. грн на місяць на окремі покупки, пов’язані, наприклад, з ювелірними виробами, годинниками чи подібними товарами, а також до 500 тис. грн на місяць на частину операцій, пов’язаних із нерухомістю, професійними та діловими послугами.

Існує обмеження зі зняття готівки з гривневих карток за кордоном — це еквівалент 12 500 грн на тиждень.

Валютні ліміти НБУ для зняття готівки за кордоном

Для зняття готівки за кордоном з валютних рахунків діє обмеження в еквіваленті до 100 тис. грн на день. Тобто для більшості громадян, які перебувають за кордоном, базові фінансові операції залишаються доступними, а ключові обмеження стосуються насамперед великих або нетипових платежів.

Загалом можна сказати, що дія обмежень є запобіжним заходом в умовах війни. Їхнє скасування залежатиме насамперед від того, наскільки стабільною залишатиметься економіка, валютний ринок і безпекова ситуація в державі.

– Обмеження виконують роль важливого запобіжника від неконтрольованого відтоку валюти, зростання попиту на неї та послаблення курсової стабільності, – резюмувала експертка.

Пом’якшення валютних обмежень з 2026 року

Нагадаємо, що 14 січня 2026 року Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень та уточнив правила валютного регулювання, щоб підтримати роботу бізнесу та фізичних осіб. Серед основних змін можна виокремити дві ключові групи.

Для бізнесу запроваджено “позиковий” ліміт, що дозволяє підприємствам ефективніше управляти залученими коштами з-за кордону. У межах цього ліміту компанії можуть погашати старі кредити, проводити розрахунки за імпортом товарів, фінансувати закордонні підрозділи та репатріювати дивіденди.

Сума ліміту зменшується пропорційно погашенню основної суми кредиту, а всі операції проводяться через банки, які отримали кошти від зовнішніх запозичень.



Для фізичних осіб встановлено умови повернення коштів за товари, придбані на території України, на рахунки покупців у валюті платежу без перевищення вартості товару.

Це забезпечує рівні умови для споживачів і підтримує привабливість українських виробників. Окрім того, уточнено правила валютного регулювання операцій з експортом та страхуванням, щоб полегшити проведення міжнародних фінансових операцій і стимулювати експорт продукції українського походження.

Попри незручності, валютні обмеження залишаються інструментом підтримки фінансової стабільності держави та контролю за рухом капіталу.

Поточна практика свідчить, що банківська система має достатній рівень валютної ліквідності, а пом’якшення правил і уточнення нормативних актів дозволяють знайти баланс між контролем за фінансами та можливістю громадян ефективно використовувати власні кошти за кордоном.

