Мідний брухт можна здати до пункту прийому та отримати за нього гроші. Але однакової вартості для всієї міді немає. На ціну впливає її вид, тому перед здаванням варто розібратися, скільки зараз коштує конкретна категорія.

Факти ICTV зібрали актуальні дані та подивилися, що з цінами на мідь.

Скільки коштує 1 кг міді

Сьогодні середні ціни на мідь в Україні такі:

Зараз дивляться

ціна за 1 кг міді фосфористої становить 565 грн,

електротехнічна та сортова — 530 грн/кг,

блискуча — 521 грн/кг,

за змішану мідь у середньому платять 503,50 грн/кг,

мідна фольга та стрічка коштують 458 грн/кг,

мідний кабель та проводка — 452,50 грн/кг.

Нижчі ціни у наведеному переліку мають мідна стружка — 426,50 грн/кг, та лужена мідь — 400 грн/кг.

Отже, скільки коштує мідь, залежить передусім від її категорії. Тому перед тим як здати її на брухт, варто визначити, який саме вид металу є в наявності.

Що зараз з ціною на мідь

За даними MetalMonitor, зміни вартості різняться залежно від категорії. Найбільше зросла ціна на мідний кабель та проводку, а саме на 13,1%. Фосфориста мідь подорожчала на 13%.

Ціна змішаної міді змінилася на 0,7%. Зниження зафіксоване для мідної фольги та стрічки. Ця мідь дешевшає на 9,7%, а мідна стружка на 5,4%.

Перед тим як везти метал до пункту прийому, варто розсортувати його за видами. Це дозволить точніше визначити категорію та актуальну ціну.

Також варто очистити мідь від зайвих матеріалів і бруду. Якщо брухту накопичилося багато, можна порівняти пропозиції різних пунктів прийому.

Тому тим, хто планує здати мідь, варто спочатку уточнити актуальну ціну за 1 кг міді саме для своєї категорії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.