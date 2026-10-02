Осінь — активний період для українських аграріїв. Після збирання ранніх зернових господарства продовжують жнива пізніх культур, зокрема кукурудзи та соняшнику. Частина полів ще залишається незібраною, адже темпи робіт залежать від погодних умов і строків дозрівання врожаю.

Паралельно аграрії готуються до наступного сезону, зокрема проводять осінню посівну, обробляють ґрунт і засівають озимі культури. На зерновому ринку тим часом зберігається непроста ситуація.

Яка вартість пшениці за тонну та що відбувається на світовому ринку, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Ціна на пшеницю 2026 на світовому ринку

За даними Електронної зернової біржі України, на світовому ринку пшениця продовжує дешевшати. Лише за тиждень котирування знизилися ще на 1,5-2,2%.

Тиск на ціни посилюється загальним падінням аграрних ф’ючерсів у США та відсутністю нових позитивних сигналів щодо торговельної угоди з Китаєм. Саме очікування домовленостей раніше підтримували зростання біржових котирувань.

За тиждень ф’ючерси на пшеницю втратили 4,5-6,3%, а за місяць 7,6-12,8%. Таким чином, ринок поступово віддає частину зростання, яке спостерігалося наприкінці серпня.

Додатковим чинником залишається достатня світова пропозиція пшениці. Тож імпортери не поспішають нарощувати закупівлі, оскільки в багатьох країнах цього сезону отримали хороші врожаї.

Зокрема, грудневі ф’ючерси за тиждень знизилися до:

$253,1 за тонну на м’яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго, мінус 5,5%;

$274 за тонну на тверду HRW-пшеницю в Канзас-Сіті, мінус 6,3%;

$258,2 за тонну на яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі, мінус 6,2%;

€233,25 за тонну, або близько $265, на м’яку пшеницю на Euronext у Парижі, мінус 4,5%.

Слабшими залишаються й американські експортні показники. У період з 17 до 24 вересня США скоротили поставки пшениці на 8,6%, а саме до 310,6 тис. тонн. Це на 64% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Від початку 2026/27 маркетингового року американський експорт становить 6,34 млн тонн, що на 34,4% нижче торішнього показника.

У Євросоюзі ситуація інша, тож станом на 20 вересня країни блоку експортували 6,3 млн тонн пшениці, і це на 2% більше, ніж роком раніше.

Що відбувається з ціною на пшеницю в Україні

Український ринок також перебуває під впливом світового зниження цін. Додатково на внутрішню вартість зерна тисне подорожчання логістики до польських і румунських портів.

При цьому українські аграрії поки не поспішають активно продавати зерно. Частина виробників зосередилася на збиранні пізніх культур, інші активніше реалізують олійні. Через низькі темпи продажів подальше падіння портових цін поки стримується.

Пшениця: скільки коштує в Україні

Сьогодні на ринку пшениці ціни продовжують поступово знижуватися. Станом на 2 жовтня, вартість пшениці 2 класу на умовах CPT-термінал зменшилася на 21 грн/т, до 8 817 грн/т, а 3 класу впала в ціні на 26 грн/т, до 8 736 грн/т. Найбільше змінилася ціна пшениці 4 класу, мінус 174 грн/т, до 7 652 грн/т.

При цьому закупівельні ціни на умовах EXW для пшениці 2 та 3 класів залишилися без змін, це 6 655 та 6 150 грн/т відповідно.

Ціни на пшеницю сьогодні залежить не лише від її класу, а й від місця продажу та умов поставки. Зерно, яке продається безпосередньо з елеватора, коштує дешевше, ніж партії, доставлені до термінала.

Що буде з цінами на пшеницю

Ситуація на світовому ринку залишається складною для експортерів. Україна та РФ у перші три місяці сезону разом недопоставили на світовий ринок близько 7 млн тонн пшениці порівняно з минулим роком. При цьому інші великі експортери не наростили поставки настільки, щоб повністю компенсувати це скорочення.

Український експорт за 25 днів вересня становив 801 тис. тонн проти 1,52 млн тонн торік. Від початку сезону Україна експортувала 2,486 млн тонн пшениці, тоді як за аналогічний період минулого року 4,17 млн тонн.

Основними покупцями української пшениці у вересні стали Алжир, Єгипет, Туреччина, Італія та Іспанія.

Проте великі імпортери в Азії, Африці та на Близькому Сході частину закупівель переносять на другу половину сезону. Серед причин очікування більшої пропозиції української та російської пшениці, а також можливість купувати зерно з Австралії та Аргентини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.