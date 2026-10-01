На світовому ринку кукурудза дешевшає після публікації свіжих даних про запаси зерна у США. Міністерство сільського господарства США повідомило про значне збільшення запасів кукурудзи, а це одразу позначилося на біржових котируваннях.

В Україні ситуація має свої особливості. Тут на вартість зерна впливають не лише світові ціни, а й обсяги запасів, темпи збирання нового врожаю та можливості його вивезення. Через логістичні труднощі різниця між цінами в різних областях значна.

Факти ICTV розбиралися, яка ціна на кукурудзу в Україні, скільки коштує тонна зерна в різних регіонах та що зараз відбувається з ринком.

Зараз дивляться

Що з цінами на кукурудзу на світовому ринку

Як розповіли в Електронній зерновій біржі України, нові дані USDA стали несподіваними для учасників ринку. Станом на 1 вересня 2026 року запаси кукурудзи у США становили 53,2 млн тонн. За рік вони збільшилися на 35%, адже торік показник був на рівні 39,4 млн тонн.

На фоні цих даних грудневі ф’ючерси на кукурудзу на біржі в Чикаго за день втратили 4,4% і опустилися до $196,8 за тонну. За місяць падіння становило 9%, хоча порівняно з минулим роком котирування залишалися вищими на 8,5%.

Додатковим фактором для ринку стали погодні умови. У США прогнозують суху та теплу погоду, яка сприятиме швидшому збиранню врожаю. Станом на 27 вересня там уже обмолочено 18% площ кукурудзи, що відповідає середньому показнику за останні п’ять років.

Зниження американських котирувань позначилося і на європейському ринку. Листопадові ф’ючерси на кукурудзу в Парижі подешевшали на 0,8% за день, а за тиждень втратили 3,8%. Ціна становила €264,25 за тонну, або близько $300.

Скільки коштує кукурудза в Україні та що з урожаєм

Український ринок зараз перебуває під впливом не лише світових тенденцій. Станом на 1 вересня запаси кукурудзи в Україні становили 2,8 млн тонн. Це у 2,1 раза більше, ніж роком раніше.

Великий обсяг запасів створює додатковий тиск на внутрішню вартість зерна. Одночасно триває збирання нового врожаю, а отже, пропозиція на ринку найближчим часом збільшуватиметься.

Станом на 28 вересня українські аграрії обмолотили лише 3% площ кукурудзи. Уже зібрано 789 тис. тонн зерна за середньої врожайності 5,15 т/га. Найближчим часом темпи польових робіт прискоряться через прогноз сухої та теплої погоди.

Експорт також зріс. За 28 днів вересня Україна відправила за кордон 282 тис. тонн кукурудзи проти 40 тис. тонн за аналогічний період торік. Від початку поточного сезону експорт становив 1,9 млн тонн проти 913 тис. тонн роком раніше.

Скільки коштує кукурудза за тонну

Вартість зерна суттєво відрізняється залежно від регіону. За даними Української зернової біржі, ціни на кукурудзу за тонну становлять:

Вінницька область — 7 300 грн;

Житомирська — 8 650 грн;

Хмельницька — 8 650 грн;

Київська — 5 500 грн;

Черкаська — 7 000 грн;

Запорізька — 8 550 грн;

Полтавська — 8 650 грн;

Миколаївська — 9 200 грн;

Волинська — 8 500 грн;

Львівська — 7 500 грн.

Таку різницю між регіонами значною мірою формують умови поставки, відстань до пунктів експорту та попит з боку конкретних покупців.

За даними платформи Tripoli, середня ціна на кукурудзу сьогодні становить 6 453 грн за тонну. За тиждень середній показник зменшився на 209 грн, а за місяць впав на 443 грн у перерахунку на одну тонну.

Ціна на кукурудзу в Україні

Окремий фактор тиску на український ринок це логістика. За даними Української зернової біржі, ціни попиту на умовах EXW-елеватор у східних і центральних областях за тиждень знизилися на 100-500 грн за тонну, до 5 000-5 800 грн. Проте у західних регіонах попит залишається на рівні 6 000-6 500 грн.

На західному кордоні кукурудза з поставкою у євровагон у жовтні-грудні коштує близько €160-165 за тонну, або $180-186. На ціну впливають дефіцит вільних європейських вагонів та вичерпання квот на поставки.

Для зерна з доставкою до порту Констанца ціна знизилася до $245-250 за тонну. Водночас доставка коштує близько $120-140 за тонну. Через це ціна кукурудзи на умовах FCA із завантаженням у вагон або автомобіль опустилася до $110-120 за тонну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.