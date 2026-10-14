Риба залишається популярним продуктом в Україні. Вона є джерелом білка, фосфору, йоду та омега-3 жирних кислот, проте через зростання витрат на доставку й зберігання така продукція може стати недоступною для покупців.

Факти ICTV дізнавалися, які зараз ціни на рибу в Україні, чому змінюється її вартість і що буде з цінами на рибу до кінця 2026 року.

Скільки коштує риба в українських супермаркетах сьогодні

Ми промоніторили ціни на рибу в українських супермаркетах та з’ясувати, скільки зараз коштують оселедець, матіас, скумбрія, лосось і сьомга. Вартість залежить від виду риби, способу обробки, виробника та магазину. Окремо відрізняються ціни на свіжоморожену, охолоджену, слабосолону та копчену продукцію.

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Скільки коштує оселедець

Слабосолоний оселедець в українських супермаркетах коштує приблизно від 170 до 290 грн за 1 кг залежно від виробника та виду продукції. Заморожений оселедець із головою продають за ціною від 160 до 290 грн/кг.

Філе оселедця у пресервах коштує від 70 до 350 грн. Ціна залежить від бренду, ваги упаковки та способу приготування.

Скільки коштує матіас

Малосольний матіас або оселедець без голови коштує в середньому від 170 до 280 грн/кг. За фасовану продукцію у вакуумній упаковці вагою 500–800 г доведеться заплатити приблизно від 240 до 270 грн.

Зокрема, у Сільпо оселедець без голови можна придбати за 199 грн/кг, а малосольний оселедець коштує 249 грн/кг.

Скільки коштує скумбрія

Ціни на скумбрію також суттєво відрізняються залежно від постачальника, виду риби та торговельної мережі:

У Varus свіжоморожену тихоокеанську скумбрію з головою продають за 219,90 грн/кг, а атлантичну скумбрію можна придбати за 290,90 грн/кг.

У Сільпо свіжоморожена скумбрія коштує від 270 до 400 грн/кг.

В АТБ заморожена скумбрія торгової марки Щедрий день коштує близько 271,90 грн/кг. Копчена та слабосолена скумбрія дорожчі, ніж свіжа заморожена риба.

Скільки коштує лосось

Вартість лосося залежить від того, чи купує покупець цілу тушку, філе, стейки або порційні шматочки:

У Metro ціна тушки лосося з головою вагою від 1 до 3 кг становить приблизно від 370 до 450 грн/кг.

Охолоджене філе лосося у вакуумній упаковці та балик коштують орієнтовно від 800 до 1 000 грн/кг.

У Сільпо порційне філе лосося торгової марки Norven вагою 450 г продають за ціною від 474 до 700 грн за упаковку. Охолоджені стейки та шматочки лосося в цій мережі коштують приблизно від 699 до 750 грн/кг.

Слабосолоний обріз лосося у Varus можна придбати за 659,90 грн/кг.

Скільки коштує сьомга

Ціни на сьомгу залежать від частини риби, способу обробки та фасування. Наприклад, шматки сьомги в Сільпо коштують близько 599 грн/кг.

Охолоджене філе сьомги у вакуумній упаковці або балик коштують дорожче — орієнтовно від 800 до 1 000 грн/кг. Водночас порційні упаковки дорожчі в перерахунку на кілограм.

Скільки коштує шотландський лосось

Охолоджений шотландський лосось у Сільпо продається за ціною 239,90 грн за 100 г. Якщо перерахувати вартість на кілограм, це становитиме 2 399 грн.

Отже, ціни на рибу в українських супермаркетах суттєво різняться залежно від виду продукції та способу обробки. Порівнюючи пропозиції, варто враховувати вагу упаковки й вартість кілограма, адже ціна за окрему порцію не завжди дає змогу зрозуміти, де купівля вигідніша.

Ціни на рибу в Україні: що відомо про подорожчання

Значна частина риби, яку українці купують у магазинах, є імпортною. Тому її кінцева вартість залежить не лише від ціни закупівлі за кордоном, а й від витрат на транспортування, зберігання та валютного курсу.

Як розповів у інтерв’ю виданню Delo.ua голова спілки Риба України Любомир Гайдамака, імпортна риба може подорожчати ще на 10–20%. За несприятливого розвитку ситуації зростання цін може сягнути 25–30%. Для української прісноводної риби прогнозоване підвищення становить 5–12%.

Серед чинників, які впливають на ціни, експерт називає логістичні витрати та складнощі з постачанням продукції. Відповідно, імпортні види риби залишаються вразливішими до змін транспортних витрат, ніж продукція українського виробництва.

Що буде з цінами на рибу до кінця року

Прогнозувати, наскільки зміниться вартість риби до Нового року, складно. Про це Фактам ICTV розповів голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, значна частина риби на українських прилавках має іноземне походження. Через це на кінцеву ціну суттєво впливають витрати на доставку, зокрема вартість дизельного пального.

Для перевезення риби використовують рефрижератори, які дають змогу підтримувати необхідний температурний режим. Це потребує додаткових витрат на паливо та забезпечення належних умов зберігання продукції.

До повномасштабної війни для швидкого транспортування риби могли використовувати авіаперевезення. Нині через закритий повітряний простір цей спосіб доставки в Україні недоступний для звичайних комерційних поставок. Тому імпортну продукцію перевозять іншими маршрутами, зокрема в замороженому вигляді.

Підтримання низької температури під час транспортування та зберігання також збільшує собівартість. Якщо до цього додається зростання курсу долара, закупівля риби за кордоном обходиться українським імпортерам дорожче.

За таких умов варто очікувати зростання цін на рибу. Однак остаточна вартість продукції залежатиме від того, наскільки збільшаться витрати постачальників і чи готові покупці платити більше.

Ціни на оселедець, матіас і скумбрію: чи зміниться попит

Олег Пендзин зазначає, що під час прогнозування цін варто враховувати не лише витрати продавців, а й купівельну спроможність українців.

Через складну економічну ситуацію люди уважніше планують витрати на продукти. Якщо риба дорожчатиме, частина споживачів може скоротити її споживання або відмовитися від окремих позицій.

Насамперед це може стосуватися доступніших видів риби, які купують через їхню відносно невисоку вартість. Зокрема, покупці можуть переглянути витрати на оселедець, путасу та мойву. Але подорожчання не обов’язково призведе до однакової реакції на всі види продукції, адже багато залежатиме від конкретної ціни та бюджету родини.

Іншим варіантом для споживачів може стати перехід на українську річкову рибу. Ціни на скумбрію, матіас, оселедець та інші імпортні види риби залежатимуть від закупівельних цін, курсу валют і витрат на доставку.

Як російські атаки на склади впливають на ціни на рибу

На вартість рибної продукції можуть впливати й наслідки російських ударів по складській інфраструктурі. Пошкодження складів ускладнює зберігання та розподіл товарів, а також може спричиняти додаткові витрати для торговельних мереж.

У ситуаціях, коли склади зазнавали руйнувань, у магазинах окремих мереж покупці могли бачити значні знижки на рибу та морепродукти. Як пояснює Олег Пендзин, це пов’язано зі специфікою такого товару, адже для нього необхідно підтримувати визначені умови зберігання, а повторне заморожування вже розмороженої продукції небажане.

Тому продавці намагаються швидше реалізувати товар, якщо виникає ризик втратити можливість зберігати його належним чином. У таких випадках знижки дають змогу скоротити збитки, а покупцям придбати рибу дешевше.

Тож на ціни впливатимуть стан складської інфраструктури, безперебійність постачання, витрати на зберігання та попит.

Які ціни на рибу будуть у 2026 році

До кінця 2026 року вартість риби в Україні залежатиме від кількох чинників:

ціни на дизельне пальне,

курсу долара,

витрат на транспортування й зберігання,

попиту з боку споживачів.

За оцінкою Любомира Гайдамаки, імпортна риба має ризик подорожчати на 10–20%, а за несприятливих умов на 25–30%. Для української прісноводної риби очікуване зростання становить 5–12%.

Олег Пендзин звертає увагу на те, що подальша динаміка залежатиме також від поведінки покупців. Якщо через подорожчання українці почнуть рідше купувати імпортну рибу, продавцям доведеться враховувати зниження попиту.

Отже, до кінця року на українському ринку риби зберігатиметься ризик зростання цін. Наскільки відчутним воно буде для покупців, залежатиме від витрат імпортерів, ситуації з логістикою, стану складської інфраструктури та готовності українців витрачати гроші на цю категорію продуктів.

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