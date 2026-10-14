Рыба остается популярным продуктом в Украине. Она является источником белка, фосфора, йода и омега-3 жирных кислот, однако из-за роста расходов на доставку и хранение такая продукция может стать менее доступной для покупателей.

Факты ICTV выясняли, сколько сейчас стоит рыба в Украине, почему меняются цены и что будет со стоимостью рыбы до конца 2026 года.

Сколько стоит рыба в украинских супермаркетах сегодня

Мы провели мониторинг цен на рыбу в украинских супермаркетах, чтобы выяснить, сколько сейчас стоят сельдь, маттиас, скумбрия, лосось и семга. Стоимость зависит от вида рыбы, способа обработки, производителя и магазина. Различаются и цены на свежемороженую, охлажденную, слабосоленую и копченую продукцию.

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Сколько стоит сельдь

Слабосоленая сельдь в украинских супермаркетах стоит примерно от 170 до 290 грн за 1 кг в зависимости от производителя и вида продукции. Замороженную сельдь с головой продают по цене от 160 до 290 грн/кг.

Филе сельди в пресервах стоит от 70 до 350 грн. Цена зависит от бренда, веса упаковки и способа приготовления.

Сколько стоит маттиас

Малосольный маттиас или сельдь без головы стоит в среднем от 170 до 280 грн/кг. За фасованную продукцию в вакуумной упаковке весом 500–800 г придется заплатить примерно от 240 до 270 грн.

В частности, в Сильпо сельдь без головы можно купить за 199 грн/кг, а малосольная сельдь стоит 249 грн/кг.

Сколько стоит скумбрия

Цены на скумбрию также существенно различаются в зависимости от поставщика, вида рыбы и торговой сети.

В Varus свежемороженую тихоокеанскую скумбрию с головой продают за 219,90 грн/кг, а атлантическую скумбрию можно купить за 290,90 грн/кг.

В Сильпо свежемороженая скумбрия стоит от 270 до 400 грн/кг.

В АТБ замороженная скумбрия торговой марки Щедрый день стоит около 271,90 грн/кг. Копченая и слабосоленая скумбрия обходится дороже, чем свежемороженая рыба.

Сколько стоит лосось

Стоимость лосося зависит от того, покупает ли потребитель целую тушку, филе, стейки или порционные кусочки.

В Metro тушка лосося с головой весом от 1 до 3 кг стоит примерно от 370 до 450 грн/кг.

Охлажденное филе лосося в вакуумной упаковке и балык стоят ориентировочно от 800 до 1 000 грн/кг.

В Сильпо порционное филе лосося торговой марки Norven весом 450 г продают по цене от 474 до 700 грн за упаковку. Охлажденные стейки и кусочки лосося в этой сети стоят примерно от 699 до 750 грн/кг.

Слабосоленую обрезь лосося в Varus можно купить за 659,90 грн/кг.

Сколько стоит семга

Цены на семгу зависят от части рыбы, способа обработки и фасовки. Например, кусочки семги в Сильпо стоят около 599 грн/кг.

Охлажденное филе семги в вакуумной упаковке или балык стоят дороже — ориентировочно от 800 до 1 000 грн/кг. При этом порционные упаковки обходятся дороже в пересчете на килограмм.

Сколько стоит шотландский лосось

Охлажденный шотландский лосось в Сильпо продается по цене 239,90 грн за 100 г. В пересчете на килограмм это составляет 2 399 грн.

Таким образом, цены на рыбу в украинских супермаркетах существенно различаются в зависимости от вида продукции и способа обработки. Сравнивая предложения, стоит учитывать вес упаковки и стоимость килограмма, поскольку цена за отдельную порцию не всегда позволяет определить, где покупка выгоднее.

Цены на рыбу в Украине: что известно о подорожании

Значительная часть рыбы, которую украинцы покупают в магазинах, импортируется из-за рубежа. Поэтому ее конечная стоимость зависит не только от закупочной цены, но и от расходов на транспортировку, хранение и валютного курса.

Как рассказал в интервью изданию Delo.ua глава союза Рыба Украины Любомир Гайдамака, импортная рыба может подорожать еще на 10–20%. При неблагоприятном развитии ситуации рост цен может достигнуть 25–30%. Для украинской пресноводной рыбы прогнозируемое повышение составляет 5–12%.

Среди факторов, влияющих на цены, эксперт называет расходы на логистику и сложности с поставками продукции. Поэтому импортные виды рыбы сильнее подвержены влиянию транспортных расходов, чем продукция украинского производства.

Что будет с ценами на рыбу до конца года

Прогнозировать, насколько изменится стоимость рыбы до Нового года, сложно. Об этом Фактам ICTV рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, значительная часть рыбы на украинских прилавках имеет иностранное происхождение. Поэтому на конечную цену существенно влияют расходы на доставку, в частности стоимость дизельного топлива.

Для перевозки рыбы используют рефрижераторы, которые позволяют поддерживать необходимый температурный режим. Это требует дополнительных расходов на топливо и обеспечение надлежащих условий хранения продукции.

До полномасштабной войны для быстрой транспортировки рыбы могли использовать авиаперевозки. Сейчас из-за закрытого воздушного пространства такой способ доставки недоступен для обычных коммерческих поставок в Украину. Поэтому импортную продукцию перевозят другими маршрутами, в том числе в замороженном виде.

Поддержание низкой температуры во время транспортировки и хранения также увеличивает себестоимость. Если к этому добавляется рост курса доллара, закупка рыбы за рубежом обходится украинским импортерам дороже.

В таких условиях стоит ожидать роста цен на рыбу. Однако окончательная стоимость продукции будет зависеть от того, насколько увеличатся расходы поставщиков и готовы ли покупатели платить больше.

Цены на сельдь, маттиас и скумбрию: изменится ли спрос

Олег Пендзин отмечает, что при прогнозировании цен необходимо учитывать не только расходы продавцов, но и покупательную способность украинцев.

Из-за сложной экономической ситуации люди внимательнее планируют расходы на продукты. Если рыба будет дорожать, часть потребителей может сократить ее потребление или отказаться от отдельных видов продукции.

В первую очередь это может коснуться доступных видов рыбы, которые покупают из-за относительно невысокой стоимости. В частности, покупатели могут пересмотреть расходы на сельдь, путассу и мойву. Однако подорожание не обязательно приведет к одинаковой реакции на все виды продукции: многое будет зависеть от конкретной цены и бюджета семьи.

Другим вариантом для потребителей может стать переход на украинскую речную рыбу. Цены на скумбрию, маттиас, сельдь и другие импортные виды рыбы будут зависеть от закупочных цен, валютного курса и расходов на доставку.

Как российские атаки на склады влияют на цены на рыбу

На стоимость рыбной продукции могут влиять и последствия российских ударов по складской инфраструктуре. Повреждение складов затрудняет хранение и распределение товаров, а также может приводить к дополнительным расходам торговых сетей.

В ситуациях, когда склады подвергались разрушениям, в магазинах некоторых сетей покупатели могли видеть значительные скидки на рыбу и морепродукты. Как объясняет Олег Пендзин, это связано со спецификой такого товара: необходимо поддерживать определенные условия хранения, а повторно замораживать уже размороженную продукцию нежелательно.

Поэтому продавцы стараются быстрее реализовать товар, если возникает риск утратить возможность хранить его надлежащим образом. В таких случаях скидки позволяют сократить убытки, а покупателям — приобрести рыбу дешевле.

Таким образом, на цены будут влиять состояние складской инфраструктуры, бесперебойность поставок, расходы на хранение и спрос.

Какие цены на рыбу будут в 2026 году

До конца 2026 года стоимость рыбы в Украине будет зависеть от нескольких факторов:

цены на дизельное топливо;

курса доллара;

расходов на транспортировку и хранение;

спроса со стороны потребителей.

По оценке Любомира Гайдамаки, импортная рыба может подорожать на 10–20%, а при неблагоприятных условиях — на 25–30%. Для украинской пресноводной рыбы ожидаемый рост составляет 5–12%.

Олег Пендзин обращает внимание на то, что дальнейшая динамика будет зависеть и от поведения покупателей. Если из-за подорожания украинцы начнут реже покупать импортную рыбу, продавцам придется учитывать снижение спроса.

Таким образом, до конца года на украинском рынке рыбы сохранится риск роста цен. Насколько ощутимым он будет для покупателей, зависит от расходов импортеров, ситуации с логистикой, состояния складской инфраструктуры и готовности украинцев тратить деньги на эту категорию продуктов.

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