Молоко та молочні продукти входять до щоденного раціону багатьох українців. Їх купують для дітей, спортсменів і людей старшого віку, тому зміна цін на молочку швидко позначається на сімейному бюджеті.

Факти ICTV дізнавалися, чому дорожчає молочна продукція, коли очікувати наступного підвищення цін і що до кінця року буде з вартістю молока, сиру та вершкового масла.

Які ціни на молоко та масло сьогодні

Ціни на молочку залежать від виробника, жирності, об’єму упаковки та наявності знижок.

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До того ж, великі супермаркети мають власні торговельні марки, а деякі мережі співпрацюють із виробниками для випуску продукції під своїм брендом.

Такі товари зазвичай коштують дешевше, ніж продукція відомих українських молочних брендів.

Ціни на молоко в Україні у супермаркетах сьогодні

Вартість молока залежить від виробника, жирності, об’єму упаковки та акцій у торговельних мережах. Нижче наведені ціни на молоко в АТБ, Varus і Metro.

Ціни на молоко в АТБ:

Яготинське — 43,90 грн за 0,87 кг, жирність 2,6% (зі знижкою).

Молочна ферма — 56,70 грн за 0,84 кг, жирність 3,2%.

Своя лінія, ультрапастеризоване — 47,30 грн за 0,9 кг, жирність 3,2%.

Молокія — 46,80 грн за 0,9 кг, жирність 2,5%.

Ціни на молоко у Varus:

Галичина — 39,90 грн за 900 г, жирність 2,5% (акційна ціна).

Варто — 34,90 грн за 870 г, жирність 2,5% (акційна ціна).

Житомирський молочний завод, ультрапастеризоване — 42,90 грн за 950 г, жирність 2,5%.

Варто, ультрапастеризоване — 39,90 грн за 900 г, жирність 2,5%.

Волошкове поле, ультрапастеризоване — 36,90 грн за 900 г, жирність 2,5% (зі знижкою).

Бурьонка, ультрапастеризоване — 49,90 грн за 1 л, жирність 3,2%.

Бурьонка, ультрапастеризоване — 47,90 грн за 1 л, жирність 2,5%.

Ціни на молоко у Metro:

Молочна ферма, ультрапастеризоване — 73,50 грн за 900 г, жирність 3,2%.

Весела Бурьонка, ультрапастеризоване — 36,90 грн за 900 г, жирність 2,5%.

Metro Chef, питне — 45,90 грн за 900 г, жирність 2,5%.

Ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від акцій. Наприклад, у Metro молоко Селянське за звичайною ціною коштує 56 грн, тоді як акційні пропозиції на інші марки можуть бути значно дешевшими.

Ціни на вершкове масло в Україні

Вартість вершкового масла залежить насамперед від виробника, жирності та ваги упаковки. Ціни на пачку вагою 180–200 г у нашій вибірці становлять від 69,5 до 132,90 грн.

Ціни на масло в АТБ:

Яготинське, селянське, жирність 82,5%, у фользі — 89,90 грн за 180 г.

Ферма, вершкове масло зі зниженою жирністю 53% — 69,50 грн.

Білоцерківське, бутербродне, жирність 63% — 72,20 грн за 180 г.

Своя лінія, солодковершкове екстра, жирність 82%, у фользі — 84,40 грн за 180 г.

Laktiale (Польща), жирність 83%, у фользі — 86,90 грн за 200 г.

Ферма, селянське солодковершкове, жирність 72,6% — 132,90 грн за 180 г.

Ціни на масло у Metro:

Біле, солодковершкове селянське, жирність 72,6% — 99 грн за 180 г.

Молокія, солодковершкове екстра, жирність 82% — 825 грн за 1 кг.

Молоке, солодковершкове селянське, жирність 73% — 115 грн за 180 г.

Яготинське, солодковершкове селянське, жирність 73% — 115 грн за 180 г.

Яготинське, жирність 82,5% — 129 грн за 180 г.

Metro Chef, селянське солодковершкове, жирність 73% — 94 грн за 200 г.

Отже, за наведеними цінами пачка вершкового масла вагою 180–200 г у середньому коштує близько 107 грн. Найдешевші пропозиції серед перелічених варіантів — масло Ферма зі зниженою жирністю за 69,50 грн і Білоцерківське бутербродне за 72,20 грн. Найдорожчі — масло Ферма за 132,90 грн і Яготинське жирністю 82,5% за 129 грн.

Що відбувається з виробництвом молока в Україні

Український молочний ринок поступово змінюється, адже промислові господарства збільшують виробництво, тоді як приватний сектор скорочує його.

За даними Голови ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадима Чагаровського, у січні-серпні 2026 року молочнотоварні ферми збільшили виробництво молока приблизно на 5%, а господарства населення зменшили його на 27%.

Про це він розповів на Міжнародному практичному форумі DAIRY FARMING INDUSTRY: Виклики. Ризики. Зміни. Рішення, що відбувся 7-8 жовтня у Львові

Загальна ситуація з виробництвом залишається складною. Як розповіла в інтерв’ю УНІАН заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас, за перші вісім місяців 2026 року загальний обсяг виробництва молока в Україні скоротився більш ніж на 12%. У приватному секторі падіння становило 27%, тоді як молочнотоварні ферми збільшили виробництво.

За словами Жупінас, переробні підприємства виготовляють близько 95% молочної продукції із сировини промислових господарств і лише 5% із молока населення. Тому скорочення надоїв у приватному секторі не означає дефіциту молока, кефіру, йогуртів та інших продуктів у магазинах.

Чагаровський зазначив, що український молочний ринок дедалі більше залежить від світових тенденцій. Зокрема, на ситуацію впливають експортні можливості та ціни на міжнародних ринках.

Чому зростають ціни на молочку в Україні

На собівартість молочної продукції впливають витрати на утримання тварин, виробництво, переробку та доставку товарів до магазинів. Однією з головних проблем для підприємств залишаються перебої з електропостачанням і необхідність використовувати генератори.

В інтерв’ю Олена Жупінас пояснила, що дизельне пальне коштує майже 100 грн за літр, що приблизно вдвічі дорожче, ніж роком раніше. Використання дизель-генераторів під час відключень світла збільшує собівартість виробництва кожного літра молока на 3-3,5 грн.

Ще одним чинником стало зростання попиту на українську молочну сировину за кордоном. Через активізацію експорту закупівельні ціни на сире молоко почали поступово підвищуватися ще з другої половини серпня. Однак, за словами Жупінас, цього поки вистачає переважно для того, щоб господарства не працювали собі у збиток.

Додаткове навантаження створюють й проблеми з розрахунками між торговельними мережами та виробниками. Жупінас розповіла, що ритейли мають значні борги за раніше поставлену продукцію, а після російських ударів по складах великих мереж повернення коштів фактично зупинилося. Це ускладнює фінансове становище переробних підприємств і розрахунки з постачальниками молока.

Що буде з цінами на молочну продукцію до кінця року

Олена Жупінас вважає, що до кінця 2026 року свіжа молочна продукція подорожчає приблизно на 20-25%. Зростання відбуватиметься поступово, у кілька етапів. Часткове підвищення цін очікується вже в жовтні.

Прогноз стосується передусім свіжих молочних продуктів. Сир і вершкове масло, за оцінкою експертки, дорожчатимуть повільніше.

Жупінас також пояснила, що подальша динаміка залежатиме від платоспроможності покупців. Якщо споживачі не зможуть купувати продукцію за новими цінами, торговельні мережі частіше пропонуватимуть акції та знижки.

Ще одним варіантом для виробників стане випуск продукції в менших упаковках. Однак для цього потрібно переналаштовувати виробничі лінії, тому швидко запровадити такі зміни зможуть не всі підприємства.

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