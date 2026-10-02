Через кризу в Ормузькій протоці світовий ринок нафти залишається нестабільним, а ціни на пальне зростають. Для українських водіїв це означає більші витрати на поїздки та утримання автомобіля. Тому частина покупців звертає увагу на електромобілі як альтернативу авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Але у 2026 році під час купівлі чи ввезення електрокара потрібно враховувати зміни в оподаткуванні.

Факти ICTV розбиралися, чи є податок на електромобілі у 2026 році, яку ставку ПДВ застосовують та що змінилося для покупців такого транспорту.

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ПДВ на електромобілі в Україні у 2026 році: що змінилося

До 1 січня 2026 року операції з ввезення та постачання окремих електромобілів були звільнені від ПДВ. З початку року ця пільга більше не діє.

У Державній податковій службі розповіли, що тепер ПДВ на електромобілі в Україні нараховується у загальному порядку. Це стосується ввезення та постачання транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами та віднесених до відповідних кодів УКТ ЗЕД.

Під дію нових правил потрапляють, зокрема, легкові та вантажні електромобілі, а також сідельні тягачі. Правило поширюється і на транспорт, вироблений в Україні.

Яка ставка ПДВ на електромобілі у 2026 році

Ставка ПДВ для таких операцій становить 20%, повідомляє ДПС. Оподаткування за основною ставкою стосується як нових, так і вживаних електромобілів.

Чи оподатковуються електромобілі під час ввезення

Якщо електромобіль імпортують в Україну у 2026 році, під час його ввезення нараховується ПДВ за ставкою 20%.

Це стосується електротранспорту, який відповідає визначеним Податковим кодексом кодам УКТ ЗЕД.

З 2026 року у загальному порядку ПДВ також оподатковуються операції з новими транспортними засобами, які працюють на стисненому або зрідженому природному газі, метані чи біогазі.

Які ПДВ-пільги залишилися у 2026 році

Попри скасування пільги для електротранспорту, окремі звільнення від ПДВ продовжують діяти.

З 1 січня 2026 року від ПДВ звільнені операції з ввезення та постачання в Україні симуляторів бойових дій, які використовуються для навчання та підготовки.

До 1 січня 2029 року продовжено пільгу на ввезення обладнання, необхідного для відновлення української енергетики.

Також при продажу звільнених від ПДВ товарів військового призначення не нараховуються компенсаційні податкові зобов’язання за відповідними нормами Податкового кодексу. Це правило діє не лише для державних контрактів, а й для інших договорів.

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