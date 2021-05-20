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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

МОЗ допомагатиме всім: Ляшко про виплати пільг та компенсацій медикам

Віктор Ляшко

Кандидат на посаду міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяє допомагати всім медикам, які мають проблеми із виплатою пільг та компенсацій через захворювання коронавірусом на роботі.

– Чи готовий я змінити нормативно-правову базу, щоб лікарі, які захворіли на коронавірусну хворобу, отримали всі передбачені чинним законодавством пільги та компенсації? Так, готовий. І не тільки готовий це робити, а вже зробив, – наголосив Віктор Ляшко 20 травня у Верховній Раді під час обговорення його кандидатури на посаду.

За його словами, сьогодні значно спростили механізм проведення розслідування професійного захворювання серед медичних працівників, які працюють в ковідних лікарнях, які працюють у первинній ланці медичної допомоги і які працюють в бригадах екстреної медичної допомоги

– Хочу звернутись до всіх лікарів, у кого є проблеми з оформленням професійного захворювання, виплат пільг і компенсацій, а також до родин медиків, якщо є летальні випадки. МОЗ відкрите для розгляду таких випадків і буде допомагати всім, – пообіцяв Ляшко.

Кадрові призначення до Кабміну

20 травня 2021 року Верховна Рада України має вирішити низку кадрових призначень до Кабміну.

Із подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки можуть призначити Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури – Олександра Кубракова, на посаду міністра охорони здоров’я – Віктора Ляшка.

Фото: Віктор Ляшко

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