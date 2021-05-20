Кандидат на посаду міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяє допомагати всім медикам, які мають проблеми із виплатою пільг та компенсацій через захворювання коронавірусом на роботі.

– Чи готовий я змінити нормативно-правову базу, щоб лікарі, які захворіли на коронавірусну хворобу, отримали всі передбачені чинним законодавством пільги та компенсації? Так, готовий. І не тільки готовий це робити, а вже зробив, – наголосив Віктор Ляшко 20 травня у Верховній Раді під час обговорення його кандидатури на посаду.

За його словами, сьогодні значно спростили механізм проведення розслідування професійного захворювання серед медичних працівників, які працюють в ковідних лікарнях, які працюють у первинній ланці медичної допомоги і які працюють в бригадах екстреної медичної допомоги

– Хочу звернутись до всіх лікарів, у кого є проблеми з оформленням професійного захворювання, виплат пільг і компенсацій, а також до родин медиків, якщо є летальні випадки. МОЗ відкрите для розгляду таких випадків і буде допомагати всім, – пообіцяв Ляшко.

Кадрові призначення до Кабміну

20 травня 2021 року Верховна Рада України має вирішити низку кадрових призначень до Кабміну.

Із подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки можуть призначити Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури – Олександра Кубракова, на посаду міністра охорони здоров’я – Віктора Ляшка.

Фото: Віктор Ляшко