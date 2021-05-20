20 травня 2021 року Верховна Рада України має вирішити низку кадрових питань щодо нових призначень до Кабміну. Крім того, парламентарі традиційно розглядатимуть законопроекти у першому та у другому читанні.

Вони зберуться о 10.00, пріоритетне питання порядку денного – голосування за нових міністрів. З подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля можливі такі призначення:

Олексія Любченка – на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки;

– на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки; Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури;

– на посаду міністра інфраструктури; Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я.

Крім того, Рада розгляне законопроекти, з-поміж яких:

3573 – проект закону про внесення змін до ст. 2 закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо підвищення дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги (друге читання);

– проект закону про внесення змін до ст. 2 закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо підвищення дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги (друге читання); 4187 – законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування (повторне перше читання);

– законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування (повторне перше читання); 3124-3124-1 – документ про внесення змін до закону України Про охорону дитинства щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям із дітьми.

Засідання Верховної Ради 20 травня

Крім цих питань, парламентарі проголосують за низку інших рішень.

З-поміж них – ідентифікація військовослужбовців Нацгвардії під час виконання ними завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.

Детальніше читайте у порядку денному Верховної Ради на 20 травня 2021 року на Фактах ICTV.