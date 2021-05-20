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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Призначення до Кабміну та захист дітей: за що голосуватиме Рада 20 травня

Призначення до Кабміну та захист дітей: за що голосуватиме Рада 20 травня

20 травня 2021 року Верховна Рада України має вирішити низку кадрових питань щодо нових призначень до Кабміну. Крім того, парламентарі традиційно розглядатимуть законопроекти у першому та у другому читанні.

Вони зберуться о 10.00, пріоритетне питання порядку денного – голосування за нових міністрів. З подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля можливі такі призначення:

  • Олексія Любченка – на посаду першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки;
  • Олександра Кубракова – на посаду міністра інфраструктури;
  • Віктора Ляшка – на посаду міністра охорони здоров’я.

Крім того, Рада розгляне законопроекти, з-поміж яких:

  • 3573 – проект закону про внесення змін до ст. 2 закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо підвищення дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги (друге читання);
  • 4187 – законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування (повторне перше читання);
  • 3124-3124-1 – документ про внесення змін до закону України Про охорону дитинства щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям із дітьми.
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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 20 травня

Засідання Верховної Ради 20 травня

Крім цих питань, парламентарі проголосують за низку інших рішень.

З-поміж них – ідентифікація військовослужбовців Нацгвардії під час виконання ними завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.

Детальніше читайте у порядку денному Верховної Ради на 20 травня 2021 року на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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